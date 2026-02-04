Χαρίτσης: «Η ακροδεξιά νοοτροπία γίνεται κυβερνητική πολιτική και το κράτος δικαίου υπονομεύεται»

«Οι 15 νεκροί, οι τραυματίες, με μικρά παιδιά ανάμεσά τους, οι δύο έγκυες γυναίκες με τα νεκρά έμβρυα, οι πιθανοί αγνοούμενοι, δεν είναι μια τραγική σύμπτωση. Δεν είναι η κακιά στιγμή. Είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων εγκληματικών πολιτικών αποτροπής», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό, σε συνέχεια και της χτεσινοβραδινής τραγωδίας στη Χίο.

Ο Αλέξης Χαρίτσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επικαλείται «τους διακινητές και τα σύνορα», αλλά «αποσιωπά το μείζον», δηλαδή ότι «όσο δεν υπάρχουν ασφαλείς διάδρομοι, οι άνθρωποι θα συνεχίζουν να ρισκάρουν τη ζωή τους, με ταχύπλοα και με κυκλώματα διακινητών». Ζήτησε, μάλιστα, «δικαίωση» για τους 15 νεκρούς της Χίου και «να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το μακελειό»

Αναφερόμενος στα σχόλια που έγιναν κάτω από τη χτεσινοβραδινή ανάρτησή του για το τραγικό περιστατικό, έκανε λόγο για «δηλητήριο, χολή και μίσος απροκάλυπτο» από εκατοντάδες πολίτες. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να κυριαρχήσει αυτός ο μισανθρωπικός κανιβαλισμός στην κοινωνία μας! Δεν αξίζει στην κοινωνία μας αυτό το μίσος! Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη ζωή ως αυταξία, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια και ανθρωπιά», είπε.

Όσον αφορά το τρέχον νομοσχέδιο, σχολίασε ότι «σήμερα αντιπαρατίθενται δύο πολύ διαφορετικά μοντέλα μεταναστευτικής πολιτικής», παραπέμποντας από τη μια στο αμερικανικό μοντέλο που «σκοτώνει κυριολεκτικά» και από την άλλη στο ισπανικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε από την κυβέρνηση Σάντσες, η «ιστορική» νομιμοποίηση σχεδόν 500.000 μεταναστών και αιτούντων άσυλο.

«Ποιο μοντέλο από τα δύο επιλέγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας;», διερωτήθηκε, σημειώνοντας πως ενώ στον τίτλο του, το εν λόγω νομοσχέδιο λέει «προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης», «στο σώμα του αυστηροποιεί διατάξεις που η ίδια η ΝΔ είχε εισηγηθεί και ψηφίσει».

«Σ’ αυτό το νομοσχέδιο βλέπουμε δύο διαφορετικούς κόσμους. Από τη μια την κυβέρνηση, την ακροδεξιά αντιπολίτευση, την εργοδοσία. Από την άλλη τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους επιστήμονες, την προοδευτική αντιπολίτευση, τους εργαζόμενους μετανάστες», είπε, κάνοντας λόγο για «σύγκρουση αξιών» και «τρόπων διακυβέρνησης».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς άσκησε κριτική σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που πήρε η κυβέρνηση μέχρι τώρα επί υπουργίας Θάνου Πλεύρη, από την κατάργηση επιδομάτων μεταναστών μέχρι την «στοχοποίηση» των ΜΚΟ ότι «εμπλέκονται με κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών», επισημαίνοντας ότι γι’ αυτό το λόγο το παρόν νομοσχέδιο «φέρνει αυστηροποίηση ποινών για αδικήματα που τυχόν τελεστούν από μέλη ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών».

Κάλεσε, μάλιστα, τον υπουργό να αλλάξει όνομα στο υπουργείο από Μεταναστευτικής πολιτικής σε «Αντι-μεταναστευτικής πολιτικής», προειδοποιώντας ότι «η ακροδεξιά νοοτροπία γίνεται κυβερνητική πολιτική» και ότι «το κράτος δικαίου υπονομεύεται».

Επιπρόσθετα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν ψάχνει ένα εργαλείο για τη μεταναστευτική πολιτική», αλλά «εργαλεία εκφοβισμού και ποινικοποίησης», ενώ επέκρινε την «εργαλειοποίηση» της μετανάστευσης ως «πρόσκαιρο συντελεστή παραγωγής, χρήσιμο όσο καλύπτει κενά».

«Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν χτίζεται με προσωρινούς εργαζόμενους. Χτίζεται με κοινότητες ανθρώπων που ζουν, εργάζονται και συνυπάρξουν μαζί», τόνισε, περιγράφοντας έτσι μια «πραγματική μεταναστευτική πολιτική»

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, αναφέρθηκε και στην «εργαλειοποίηση της Δημοκρατίας» αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. «Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι το Σύνταγμα. Το πρόβλημα της χώρας είναι η κυβέρνησή της. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη», υπογράμμισε, κατηγορώντας την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό ότι «δεν έχουν την παραμικρή αξιοπιστία» και «καμία νομιμοποίηση να ανοίξουν διαδικασία αναθεώρησής του Συντάγματος» γιατί το έχουν κάνει «κουρελόχαρτο».

«Δεν είναι απλός νόμος το Σύνταγμα για να ακολουθήσετε την προσφιλή σας τακτική νομοθέτησης», είπε, παραπέμποντας στο «μηχανισμό αυτοπροστασίας του Συντάγματος από τέτοιες λογικές».

«Γιατί η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί συναινέσεις, πολιτικές και κοινωνικές, απαιτεί πολιτική ειλικρίνεια. Και απαιτεί και έμπρακτο σεβασμό στο ισχύον Σύνταγμα», σημείωσε ο Αλ. Χαρίτσης, τονίζοντας ότι «η ίδια η κοινωνία δεν έχει εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση». Όπως είπε, αντί για αναθεώρηση του Συντάγματος, αυτό που θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση είναι να απαντήσει «γιατί εφτά χρόνια τώρα το παραβιάζει και το παρακάμπτει».

«Η χώρα δεν μπορεί να εμπιστευθεί το μέλλον του Συντάγματός της σε μια κυβέρνηση στην οποία δεν εμπιστεύεται ούτε το παρόν της», κατέληξε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.