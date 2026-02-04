Πώς η Ρωσία ξεγελά Αφρικανούς και τους στέλνει να πολεμήσουν στην Ουκρανία – Έρευνα του CNN

Η Αν Νταρούα συγκρατεί τα δάκρυά της όταν μιλάει για τον μοναδικό της γιο. Πριν από έξι μήνες, ο Φράνσις Νταρούα πήγε στη Ρωσία με την υπόσχεση ότι θα βρει δουλειά ως ηλεκτρολόγος μηχανικός. Από τον Οκτώβριο δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί του και δεν είναι πλέον σίγουρη αν είναι ζωντανός, σύμφωνα με έρευνα του CNN.

Τον Δεκέμβριο, κάποιος έστειλε στην Αν ένα βίντεο του γιου της, στο οποίο προειδοποιούσε άλλους Αφρικανούς να μην ταξιδέψουν στη Ρωσία για οποιαδήποτε προσφορά εργασίας. «Θα καταλήξετε να σας πάρουν στο στρατό, ακόμα και αν δεν έχετε υπηρετήσει ποτέ στο στρατό, και θα σας πάνε στο μέτωπο της μάχης. Και εκεί γίνονται πραγματικές δολοφονίες», λέει στο βίντεο, που στάλθηκε από έναν άγνωστο αριθμό στην Κένυα. «Πολλοί φίλοι έχουν πεθάνει για το χρήμα».

Περίπου μια εβδομάδα αργότερα, ένα ανησυχητικό βίντεο του Φράνσις έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φορώντας στολή, με μια νάρκη δεμένη στο στήθος του, φαίνεται φοβισμένος καθώς ένας Ρώσος ομιλητής, χρησιμοποιώντας ρατσιστικές βρισιές, λέει ότι θα χρησιμοποιηθεί ως «ανοιχτήρι κονσερβών» για να παραβιάσει τις θέσεις του ουκρανικού στρατού.

Russian soldiers mock an African mercenary: they forced him to walk around with a mine taped to his body. pic.twitter.com/9htaNQSP7w — NEXTA (@nexta_tv) January 9, 2026

«Είναι τόσο τραυματικό», είπε η Άννα στο CNN, προσθέτοντας ότι δεν το είχε δει μετά την περιγραφή της κόρης της. Συγκλονισμένη από την κατάστασή του, δέχτηκε να δώσει συνέντευξη μόνο ως έσχατη προσπάθεια να ωθήσει τις κυβερνήσεις της Κένυας και της Ρωσίας να αναλάβουν δράση, μεταδίδει το CNN.

«Καλώ τις κυβερνήσεις της Κένυας και της Ρωσίας να συνεργαστούν για να φέρουν αυτά τα παιδιά πίσω στην πατρίδα τους», είπε. «Τους είπαν ψέματα για πραγματικές δουλειές και τώρα βρίσκονται σε πόλεμο με τη ζωή τους σε κίνδυνο».

Ο Φράνσις, 35 ετών, ήταν άνεργος και ζούσε με τη μητέρα του σε μια μικρή κοινότητα έξω από την πρωτεύουσα της Κένυας πριν φύγει, έχοντας πληρώσει περίπου 620 δολάρια σε έναν πράκτορα για να διευκολύνει την ευκαιρία. Η Άννα εξεπλάγη όταν ο Φράνσις ενημέρωσε την οικογένεια ότι τον ανάγκαζαν να παρακολουθήσει στρατιωτική εκπαίδευση όταν έφτασε στη Ρωσία. Τον στείλανε στην Ουκρανία, μετά από μόλις τρεις εβδομάδες βασικής εκπαίδευσης, λέει.

Ο Φράνσις είναι ένας από τους όλο και περισσότερους Αφρικανούς που πολεμούν για τη Ρωσία στην Ουκρανία, αν και τα ακριβή στοιχεία για το ζήτημα δεν είναι γνωστά. Είναι γνωστό όμως ότι γίνονται προσπάθειες από πλευράς Ρωσίας να στρατολογεί Αφρικανούς. Η τελευταία γνωστή περίπτωση είναι από την οικογένεια του πρώην προέδρου της Νότιας Αφρικής Τζέικομπ Ζούμα, η μεγαλύτερη κόρη του οποίου κατηγόρησε την ετεροθαλή αδελφή της ότι εξαπάτησε 17 άνδρες – οι μισοί από τους οποίους ήταν συγγενείς – για να πάνε πολεμήσουν για τη Ρωσία στην Ουκρανία.

Η στρατολόγηση Αφρικανών

Μια έρευνα του CNN αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες σχετικά με τις τακτικές στρατολόγησης των ρωσικών υπηρεσιών στην Αφρική. Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι Ρώσοι δίνουν ρόδινες υποσχέσεις στους Αφρικανούς που αναζητούν εργασία και ότι στην πραγματικότητα όσοι φτάσουν στην Ρωσία αναγκάζονται σε υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην πρώτη γραμμή του μετώπου με την Ουκρανία. Το CNN εξέτασε εκατοντάδες συνομιλίες σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, στρατιωτικές συμβάσεις, βίζες, πτήσεις και κρατήσεις ξενοδοχείων, ενώ συγκέντρωσε μαρτυρίες και από Αφρικανούς μαχητές στην Ουκρανία, για να κατανοήσει πώς ακριβώς η Ρωσία προσελκύει Αφρικανούς για να ενισχύσει τις τάξεις της.

Αρκετές αφρικανικές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων η Μποτσουάνα, η Ουγκάντα, η Νότια Αφρική και η Κένυα, έχουν αναγνωρίσει το μέγεθος του προβλήματος. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν περιγράψει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες εξαπατήθηκαν και μετατράπηκαν σε μισθοφόρους της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει άλλους να μην ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών της Ρωσίας δεν έχουν απαντήσει στο αίτημα της CNN για σχολιασμό των ισχυρισμών ότι ορισμένοι νεοσύλλεκτοι εξαπατήθηκαν ή εξαναγκάστηκαν. Το CNN επικοινώνησε επίσης με τη ρωσική πρεσβεία στο Ναϊρόμπι για σχολιασμό.

Επιπλέον μίλησε με 12 Αφρικανούς μαχητές που βρίσκονται ακόμη στην Ουκρανία – από τη Γκάνα, τη Νιγηρία, την Κένυα και την Ουγκάντα – οι οποίοι δήλωσαν ότι τους προσφέρθηκαν θέσεις εργασίας ως οδηγοί ή φύλακες. Οι περισσότεροι είπαν ότι τους υποσχέθηκαν μπόνους υπογραφής 13.000 δολαρίων, μηνιαίους μισθούς έως 3.500 δολαρίων και ρωσική υπηκοότητα στο τέλος της θητείας τους.

Όταν όμως προσγειώθηκαν στη Ρωσία, λένε, ότι τους ανάγκασαν να καταταγούν στο στρατό και τους έδωσαν ελάχιστη εκπαίδευση πριν τους στείλουν στο μέτωπο. Τους ανάγκασαν να υπογράψουν συμβάσεις στρατιωτικής θητείας στα ρωσικά χωρίς να τους παρέχουν δικηγόρους ή μεταφραστές, είπαν. Σε μερικούς κατάσχεσαν τα διαβατήριά τους, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη τη διαφυγή τους.

Παρόλο που ο ρωσικός νόμος ορίζει ότι μόνο οι αλλοδαποί που γνωρίζουν τη γλώσσα μπορούν να γίνουν στρατιώτες, κανένας από τους Αφρικανούς με τους οποίους μίλησε το CNN δεν μιλούσε ρωσικά.

Οι μισθοί και τα επιδόματά τους διέφεραν από αυτά που προσφέρονταν στους Ρώσους στρατιώτες και διέφεραν ακόμη και μεταξύ των νεοσυλλέκτων. Ορισμένοι κατηγόρησαν επίσης αδίστακτους πράκτορες πρόσληψης ή Ρώσους συναδέλφους τους ότι έκλεβαν από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Το CNN ζήτησε σχόλιο από το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

«Ενώ βρισκόμασταν στην πρώτη γραμμή, ένας Ρώσος στρατιώτης με ανάγκασε να του δώσω την τραπεζική μου κάρτα και τον PIN μου υπό την απειλή όπλου», είπε ένας Αφρικανός μαχητής στο CNN υπό τον όρο της ανωνυμίας. Όταν έλεγξε τον λογαριασμό του, σχεδόν 15.000 δολάρια από το μπόνους του είχαν αποσυρθεί, αφήνοντας τον λογαριασμό του σχεδόν άδειο, είπε.

«Είμαι εδώ επτά μήνες και δεν έχω πληρωθεί ούτε ένα σεντ. Συνεχίζουν να υπόσχονται ότι θα το ελέγξουν, αλλά δεν γίνεται τίποτα». Τέσσερις άλλοι που ήρθαν μαζί του στη Ρωσία έχουν πεθάνει, είπε, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.