Με ΝΟΤΑΜ η Τουρκία προσπαθεί να εργαλειοποιήσει την τραγωδία στη Χίο

Με δύο ΝΟΤΑΜ – οδηγίες προς αεροναυτιλομένους – η Τουρκία προσπάθησε να εργαλειοποιήσει την τραγωδία με τους μετανάστες στη Χίο, ζητώντας τα ρέστα από την Ελλάδα που προχώρησε σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, μετά το επεισόδιο με τους δουλεμπόρους αργά τη νύχτα της Τρίτης (3/2).

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Τουρκία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία για να προωθήσει τις ανιστόριτες, ανυπόστατες και αλυτρωτικές επιδιώξεις της μη διστάζοντας να εργαλειοποιήσει ακόμη και τραγωδίες, όπως αυτή που συνέβη χθες το βράδυ με μετανάστες στη Χίο.

Κατά παράβαση των διεθνών κανόνων, όπως αυτοί προβλέπονται από τον ICAM και την NAVAREA, με την Ελλάδα να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα έκδοσης NAVTEX και ΝΟΤΑΜ εντός FIR Αθηνών, η Τουρκία προχώρησε τα ξημερώματα – κι ενώ ήδη η Ελλάδα είχε εκδώσει NOTAM και NAVTEX αρκετές ώρες νωρίτερα – σε μια πρωτοφανή πρόκληση εκδίδοντας τη NOTAM A0422/26, με την οποία υποστήριζε τα εξής:

«Σε ό,τι αφορά την ελληνική NOTAM “A0266/26” LGGG, η Τουρκία δεν αποδέχεται τον ορισμό της περιοχής Έρευνας και Διάσωσης (SAR) με αναφορά στο FIR Αθηνών. Η περιοχή που αναφέρεται στο εν λόγω ελληνικό NOTAM παραβιάζει τμήμα των τουρκικών χωρικών υδάτων και εν μέρει εμπίπτει στην Τουρκική Θαλάσσια Περιοχή Έρευνας και Διάσωσης (SRR), όπως έχει δηλωθεί στον ΙΜΟ και περιλαμβάνεται στο Παγκόσμιο Σχέδιο SAR του ΙΜΟ. Ως εκ τούτου, όλες οι προσπάθειες/δραστηριότητες SAR εντός της Τουρκικής SRR πρέπει να συντονίζονται με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές».

Άμεση ήταν η απάντηση της Λήμνου, σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών, εκδίδοντας την ΝΟΤΑΜ A0267/26, στην οποία επισημαίνεται ότι «η τουρκική NOTAM A0422/26 είναι άκυρη και ανυπόστατη, καθόσον αναφέρεται σε δραστηριότητες Έρευνας και Διάσωσης εντός του FIR Αθηνών, όπου η μόνη αρμόδια αρχή για την έκδοση NOTAM, σύμφωνα με τις διατάξεις του ICAO, είναι η Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσω της αρμόδιας μονάδας AIS».

Ακολούθησαν άλλες 2 ελληνικές ΝΟΤΑΜ, στις οποίες επισημαίνεται ότι «η περιοχή όπως περιγράφεται στο ελληνικό NOTAM (Α) A0266/26 βρίσκεται εντός ελληνικής επικράτειας, ελληνικών χωρικών υδάτων και ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου, όπου η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Επιπλέον, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημερώνει πώς «Όπως και στο παρελθόν, οι εσφαλμένες ερμηνείες και η διαστρέβλωση από τις τουρκικές αρχές του γράμματος και του πνεύματος των διεθνών κειμένων που αφορούν τις αρμοδιότητες Έρευνας και Διάσωσης απορρίπτονται από την Ελλάδα, καθώς ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρές θεσμικές και πρακτικές επιπλοκές στη διεξαγωγή επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης».

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr από διπλωματικές πηγές εξετάζεται εάν η Αθήνα θα χρειαστεί να προχωρήσει και σε περαιτέρω ενέργειες.