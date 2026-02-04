Επίσκεψη Μητσοτάκη στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Καινοτομίας Ηπείρου – «Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, να κάνουμε το μάθημα πιο διαδραστικό»

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Καινοτομίας Ηπείρου, στα Ιωάννινα, τονίζοντας ότι «χρησιμοποιώντας την τεχνολογία κάνουμε το μάθημα πιο διαδραστικό, πιο ενδιαφέρον».
  • Ο πρωθυπουργός περιηγήθηκε σε αίθουσες ρομποτικής, 3D εκτυπωτή και επαυξημένης πραγματικότητας, βλέποντας πώς αξιοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αποστολή των Κέντρων είναι να καλλιεργήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι πρόκειται για «πολύ ωραία πρωτοβουλία, χρηματοδοτούμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης», με υποχρέωση να παραδοθούν και τα 13 Κέντρα εντός του έτους. Τόνισε τη σημασία να προσφερθούν στα παιδιά «τελείως διαφορετικές εμπειρίες».
Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία κάνουμε το μάθημα πιο διαδραστικό, πιο ενδιαφέρον, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεναγήθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Καινοτομίας Ηπείρου, στα Ιωάννινα, και συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Ο πρωθυπουργός, που συνοδευόταν από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, περιηγήθηκε στις αίθουσες της ρομποτικής, του μετεωρολογικού σταθμού, του 3D εκτυπωτή και της επαυξημένης πραγματικότητας, όπου είχε την ευκαιρία να δει στην πράξη πώς αξιοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς από τους μαθητές που παρακολουθούν τα εργαστήρια του Κέντρου, το οποίο είχε εγκαινιαστεί λίγες ώρες νωρίτερα.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, αποστολή των Κέντρων Καινοτομίας είναι να λειτουργήσουν ως σύγχρονοι εκπαιδευτικοί κόμβοι, καλλιεργώντας δεξιότητες του 21ου αιώνα, σε ένα περιβάλλον δημιουργικότητας και ισότιμης πρόσβασης για όλους τους μαθητές.

Στο τέλος της επίσκεψής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε:

«Πολύ ωραία πρωτοβουλία, χρηματοδοτούμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εξάλλου, έχουμε υποχρέωση να τα παραδώσουμε όλα έτοιμα -και τα 13- εντός αυτού του έτους.

Χαίρομαι που πραγματικά μας δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουμε στα παιδιά τελείως διαφορετικές εμπειρίες. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, να κάνουμε το μάθημα πιο διαδραστικό, πιο ενδιαφέρον.

Για εμάς όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέρουσες, καινοτόμες δράσεις και, πρώτα και πάνω απ’ όλα, να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών αλλά και των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να εξοικειωθούν με την τεχνολογία και να κάνουμε το μάθημα πιο ενδιαφέρον.

Μακάρι και εμείς όταν κάναμε βιολογία να είχαμε τέτοιου είδους εργαλεία στη διάθεσή μας.

Οπότε  να ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο το νέο Κέντρο Καινοτομίας και να υποδεχθεί πολλούς μαθητές από την Ήπειρο».

