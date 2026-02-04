Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας του Κουτσούμπα, «Ναι» για Μάντζο – Έντονη αντιπαράθεση Καιρίδη με τον ΓΓ του ΚΚΕ

«Όχι» στην άρση ασυλίας του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα για τη μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη εναντίον του που αφορά τη διαχείριση των οικονομικών του κόμματος του, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Κατά της άρσης ασυλίας του κ. Κουτσούμπα ψήφισαν 257 βουλευτές από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, υπέρ ψήφισαν οι τέσσερις ανεξάρτητοι βουλευτές, Ιωάννης Δημητροκάλης, Νίκος Βρεττός, Γιώργος Μανούσος και Διονύσης Βαλτογιάννης, οι 8 βουλευτές από τη «Νίκη» δήλωσαν «παρών», ενώ η Ελληνική Λύση απείχε από την ψηφοφορία.

Ταυτόχρονα, η Ολομέλεια υπερψήφισε την άρση ασυλίας του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρη Μάντζου, την οποία είχε ζητήσει και ο ίδιος, και αφορούσε την μήνυση του Βασίλη Στίγκα εναντίον του, για τις αναφορές του περί σχέσεων του πρώην επικεφαλής του κόμματος των «Σπαρτιατών» με τον καταδικασμένο στέλεχος της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη. Υπέρ της άρσης ασυλίας του κ. Μάντζου, ψήφισαν 198 βουλευτές, κατά 72, ενώ 8 βουλευτές δήλωσαν «παρών».

«Ψευδή, ανυπόστατη καταγγελία και απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης» χαρακτήρισε τη μήνυση εναντίον του «από τον συνήγορο της Χρυσής Αυγής Κωνσταντίνο Πλεύρη», ο κ. Κουτσούμπας.

«Το ΚΚΕ τηρεί τις διατυπώσεις της νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων, δηλώνει κανονικά τα έσοδα του από συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, τα δημοσιοποιεί στον ετήσιο ισολογισμό του. Όλα αυτά δίνονται και ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές και την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της Βουλής στην οποία συμμετέχουν και μέλη των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας… Ταυτόχρονα το ΚΚΕ είναι απολύτως συνεπές σε όλες τις φορολογικές του υποχρεώσεις μέχρι το τελευταίο ευρώ και εξυπηρετεί κανονικά τα δάνεια του», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας και συμπλήρωσε: «Το μόνο που δεν δέχεται το ΚΚΕ είναι να δίνει λίστες με ονόματα και προσωπικά στοιχεία των μελών και φίλων του που επιθυμούν να το στηρίξουν, και να γίνονται ”φέιγ βολάν”».

«Είναι προφανές ότι η πράξη για την οποία εγκαλούμαι συνδέεται με την πολιτική και κοινοβουλευτική δραστηριότητα τη δική μου και συνολικά του ΚΚΕ ενώ η μήνυση σε βάρος μου υποκρύπτει σαφώς και μόνο πολιτική σκοπιμότητα. Συνεπώς σύμφωνα με τα άρθρα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής δεν πρέπει να αρθεί η ασυλία και φυσικά δεν συναινώ», κατέληξε ο κ. Κουτσούμπας.

«Είναι αυτονόητο ότι η Πλεύση Ελευθερίας καταψηφίζει την άρση ασυλίας αρχηγού κόμματος, που επιχειρείται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη με εργαλειοποίηση της εισαγγελικής λειτουργίας, από έναν εκπρόσωπο του πιο σκοτεινού παρελθόντος, τον Κωνσταντίνο Πλεύρη, που επιδιώκει να είναι παρών στα πολιτικά πράγματα και δυστυχώς το καταφέρνει…», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Είναι τιμή και παράσημο τόσο για εμένα όσο και για το ΠΑΣΟΚ αυτή η μήνυση που δέχθηκα από τον διάδοχο της Χρυσής Αυγής, γιατί αποκαλύψαμε τον άρρηκτο δεσμό που υποκρυπτόταν στο κόμμα των ”Σπαρτιατών” του κ. Στίγκα με τον έγκλειστο αρχηγό του εγκληματικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μάντζος και κατέληξε:

«Η άρση ασυλίας μου δεν είναι μια προσωπική αλλά μία συλλογική απόφαση που αφορά στην υπεράσπιση της δημοκρατίας απέναντι στις ιδέες του μίσους, ένας αγώνας που δίνεται, ναι, και στα δικαστήρια και στη Βουλή αλλά κυρίως στη κοινωνία, στην καθημερινή ζωή. Και για όλους αυτούς τους λόγους ζητώ την άρση ασυλίας μου».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, δήλωσε ότι «η υπόθεση είναι απλή και αυτό για το οποίο κατηγορείται ο κ. Μάντζος εμπίπτει εντός των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων και υπό φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να απορρίψουμε το αίτημα- ωστόσο επειδή ο ίδιος το ζητά και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία συμφώνησε να συναινέσει. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία για την έκβαση της υπόθεσης».

Αντιπαράθεση Καιρίδη-Κουτσούμπα

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε μεταξύ του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη.

Η σκληρή κριτική του κ. Κουτσούμπα στη πολιτική της ΝΔ και «στην αστική δημοκρατία», όπως είπε, που «στηρίζει μόνο το κεφάλαιο και τα μονοπώλια σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων» και οι αναφορές του -κατά την συζήτηση της άρσης ασυλίας του- περί «σήψης και διαφθοράς του πολιτικού αστικού συστήματος», προκάλεσαν την αντίδραση του κ. Καιρίδη.

«Η δημοκρατία μας, κύριε γραμματέα, αυτή που με μεγάλη απαρέσκεια και δυσανεξία αρέσκεστε να αποκαλείτε αστική δημοκρατία, με τα προβλήματά της, τα ελλείμματα της, είναι μεγάθυμη, γενναιόδωρη, συμπεριληπτική. Όμως θα πρέπει να αποδεχτείτε ότι στη δικιά μας δημοκρατία ασκείται και κριτική και όπως εμείς την δεχόμαστε με ταπεινότητα, θα πρέπει να την δέχεστε και εσείς. Και αυτό το ιδεολόγημα, που κάθε φορά κουνάτε το δάχτυλο όταν σας ασκούμε κριτική, ότι πρόκειται περί αντικομμουνισμού, δείχνει αλαζονεία, αυταρέσκεια και έλλειψη του απαραίτητου μετριοπαθούς δημοκρατικού ήθους που χρειαζόμαστε όλοι… Και δεν κατάλαβα ποτέ την όποια ασυλία διεκδικείτε, να λέτε τέρατα και να μην σας απαντάμε. Είμαστε εδώ όταν μιλάτε με λόγια βαριά να σας απαντάμε… δεν είναι ούτε εδώ, ούτε στο δημόσιο διάλογο, ούτε στα κανάλια, Κεντρική Επιτροπή. Είναι η ελεύθερη ζώσα αντιπαραθετική δημοκρατία … Δεν έχετε το αλάθητο, δεν το είχε ούτε ο Πάπας, ξεκαβαλικεύστε και δεχτείτε την κριτική. Και αυτή την καραμέλα τού αντικομμουνισμού αφήστε την για πριν το 1974» είπε ο κ. Καιρίδης.

«Κοίτα ποιος μιλά. Θα μπορούσα μόνο να πω ακούγοντας τον κ. Καιρίδη κοίτα ποιος μιλάει και να τελειώνει εδώ και αυτό αφορά ορισμένους, όχι όλους» αντέδρασε άμεσα ο κ. Κουτσούμπας και προσέθεσε:

«Δεν θα συνεχίσω όμως σε αυτό τον παραληρηματικό, καταγγελτικό λόγο εδώ μέσα. Θα προσπαθήσω όμως να βάλω ορισμένες σκέψεις που καλό θα είναι όλοι μας να τις σκεφτόμαστε και κριτικά και αυτοκριτικά. Και χωρίς έπαρση και χωρίς να λέμε ψεύδη ή να λαϊκίζουμε μόνο και μόνο για να παίξουμε μισό δευτερόλεπτο στα κανάλια το βράδυ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ότι εμείς θεωρούμε τη σημερινή δημοκρατία στην πραγματικότητα δικτατορία του κεφαλαίου με την επιστημονική έννοια του όρου, πολιτική, οικονομική, και το εξηγούμε βασιζόμενοι ότι υπάρχουν τάξεις σε αυτή την κοινωνία, εργατική τάξη λαϊκά στρώματα, και από την άλλη η αστική τάξη την οποία αποτελούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές , τα μονοπώλια και βεβαίως γίνεται η διαπάλη. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η πλειοψηφία, η εξουσία, η δική σας στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, που διαθέτετε σήμερα, αποτελεί όργανο, υπηρέτη, αυτών των συμφερόντων. Αλλά το να έχουμε την άποψη χωρίς να θεωρούμε ότι είμαστε αυθεντίες ότι υπάρχουν τάξεις σε αυτή την κοινωνία και ότι η κυβέρνηση σας με τους νόμους που ψηφίζετε εκφράζει βασικά και κύρια αυτή την τάξη είναι δεδομένο…».