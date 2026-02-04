JFK Jr – Carolyn Bessette: H ιστορία αγάπης του χρυσού ζευγαριού των ’90s στη μεγάλη οθόνη – Δείτε το τρέιλερ

Στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της νέας σειράς του FX, «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette».

Η φιλόδοξη παραγωγή εννέα επεισοδίων που αποτελεί μέρος της νέας ανθολογίας «Love Story» με την υπογραφή του Ράιαν Μέρφι, επικεντρώνεται στο ειδύλλιο και τον τραγικό θάνατο του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και της Καρολίν Μπεσέτ.

Οι δύο πρωταγωνιστές, που επιλέχθηκαν ανάμεσα σε χιλιάδες υποψηφίους για να ενσαρκώσουν το «χρυσό ζευγάρι» της Αμερικής της δεκαετίας του ’90, έλαμψαν στην πρώτη τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΡΕΪΛΕΡ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ: