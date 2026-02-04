Axios: Καταρρέουν πριν καν αρχίσουν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τα πυρηνικά

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν την Τετάρτη ότι δεν θα αποδεχθούν τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλαγή του τόπου και της μορφής των συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να εμποδίσει τη διπλωματική οδό στην λύση του ζητήματος και να «πείσει» τον Πρόεδρο Τραμπ να επιλέξει στρατιωτική δράση σε βάρους του Ιράν. Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν συμφωνήσει να αρχίσουν συνομιλίες την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής ως παρατηρητών.

Ωστόσο, οι Ιρανοί δήλωσαν την Τρίτη ότι επιθυμούν να μεταφέρουν τις συνομιλίες στο Ομάν και να τις διεξαγάγουν σε διμερές πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε πυρηνικά ζητήματα και όχι σε άλλα θέματα, όπως οι πύραυλοι, που αποτελούν προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής. Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέτασαν το αίτημα για αλλαγή της τοποθεσίας, αλλά αποφάσισαν την Τετάρτη να το απορρίψουν.

«Τους είπαμε ότι είναι αυτό ή τίποτα, και απάντησαν: “Εντάξει, τότε τίποτα”», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι εάν οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να επιστρέψουν στην αρχική μορφή, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη.

«Θέλουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε μια πραγματική συμφωνία, αλλιώς οι άνθρωποι θα εξεταστούν άλλες επιλογές», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος, αναφερόμενος στις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ για στρατιωτική δράση. Η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ Τζάρετ Κούσνερ αναμένεται να ταξιδέψουν στο Κατάρ την Πέμπτη για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της χώρας, σχετικά με το Ιράν.

Από εκεί, σχεδιάζουν προς το παρόν να επιστρέψουν στο Μαϊάμι αντί να ταξιδέψουν για να συναντήσουν τους Ιρανούς, μεταδίδει το AXIOS.

Ρούμπιο: Είμαστε έτοιμοι

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αρχίσουν συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκτός από το θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου και το πρόγραμμα των βαλλιστικών του πυραύλων.

“Εάν οι Ιρανοί θέλουν να μας συναντήσουν, είμαστε έτοιμοι”, δήλωσε ο Ρούμπιο σε συνέντευξη Τύπου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι καμιά συνάντηση δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη ενώ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, διαπραγματεύσεις αναμένεται να διεξαχθούν την Παρασκευή στο Ομάν, παρά την αρχική συμφωνία για Κωνσταντινούπολη.

“Έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να διεξαχθούν την Παρασκευή στο Μασκάτε”, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες “θα περιοριστούν στο πυρηνικό ζήτημα και στην άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν”.

Το πρακτορείο ειδήσεων Isna μετέδωσε την ίδια πληροφορία, αναφέροντας ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα ηγηθεί της ιρανικής αντιπροσωπείας, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης τους υψηλόβαθμους διπλωμάτες Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί και Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Ωστόσο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δεν το επιβεβαίωσε, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ πίστευαν ότι είχαν συμφωνήσει για μια συνάντηση στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα, αλλά ότι το Ιράν είχε αλλάξει άποψη.

«Χθες, είδα αντικρουόμενες πληροφορίες εκ μέρους του Ιράν, το οποίο δήλωνε ότι δεν είχε δώσει τη συγκατάθεσή του. Το θέμα είναι ακόμη υπό συζήτηση”, δήλωσε. Διευκρίνισε ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε συνομιλίες.

Το κύμα αμφισβήτησης των μουλάδων

Από τον Ιανουάριο κι ενώ ήταν σε εξέλιξη το μεγάλο κίνημα αμφισβήτησης της ιρανικής εξουσίας, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη απειλούν η μια την άλλη, ενώ εναλλάξ δηλώνουν ανοιχτές στον διάλογο. Ταυτοχρόνως μεσολαβήτριες χώρες προσπαθούν να μειώσουν τις εντάσεις.

Η Τεχεράνη υπογράμμισε επανειλημμένα ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να μείνουν περιορισμένες αυστηρά στο πυρηνικό θέμα, δηλαδή στον εμπλουτισμό ουρανίου για την λειτουργία πυρηνοκίνητων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, απορρίπτοντας κάθε διαπραγμάτευση για το πυραυλικό της πρόγραμμα ή τις αμυντικές της ικανότητες.

Ωστόσο ο Ρούμπιο ήταν κατηγορηματικός: “Για να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις σε κάτι σημαντικό, θα πρέπει να περιλαμβάνουν ορισμένα στοιχεία, κυρίως το βεληνεκές των βαλλιστικών τους πυραύλων, την υποστήριξή τους στις τρομοκρατικές οργανώσεις στην περιοχή, το πυρηνικό τους πρόγραμμα και τη μεταχείριση που επιφυλάσσουν στον δικό τους λαό”, δήλωσε.