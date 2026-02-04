Να μ’ αγαπάς: Ο Άγγελος τινάζει στον αέρα τη συμφωνία πώλησης των επιχειρήσεων

Νάντια Ρηγάτου

Media

Να μ’ αγαπάς: Ο Άγγελος τινάζει στον αέρα τη συμφωνία πώλησης των επιχειρήσεων

Η Άννα φεύγει οριστικά από το σπίτι των Καλλιγάδων στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ΄αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

 Η απόφαση πώλησης των επιχειρήσεων περνά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου με επικεφαλής τον Θεόφιλο, αφήνοντας τη Ζωή και τον Άγγελο εκτός παιχνιδιού.

Την ίδια στιγμή, η Άννα φεύγει οριστικά από το σπίτι των Καλλιγάδων και επιλέγει τον Λευτέρη, ενώ η Κατερίνα παρασύρεται σε μια κρυφή ερωτική εμπλοκή με τον Χάρη.

Η Έλλη δικαιώνεται, καθώς μαθαίνει πως η πανσιόν περνά οριστικά στο όνομά της.

Η Φωτεινή συγκρούεται σκληρά με τον Ορφέα και τον απομακρύνει από τη ζωή της, οδηγώντας τον σε απόγνωση.

Τη στιγμή των υπογραφών για την πώληση του Ομίλου, η αιφνιδιαστική εμφάνιση του Άγγελου ανατρέπει τα πάντα, τινάζοντας τη συμφωνία στον αέρα.

 Δείτε το trailer

20:19 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

18:22 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

16:20 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

14:55 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

