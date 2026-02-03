Να μ’ αγαπάς: Ο Θεόφιλος ζητά από την Σοφία να φύγει από το σπίτι

Νάντια Ρηγάτου

Media

Να μ’ αγαπάς: Ο Θεόφιλος ζητά από την Σοφία να φύγει από το σπίτι

Στο σπίτι των Καλλιγά, τα αληθινά αποτελέσματα DNA επιβεβαιώνουν ότι η Εβίτα είναι κόρη του Θεόφιλου στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Η Σοφία ξεμπροστιάζεται πως είχε στήσει ψεύτικο τεστ και ο Θεόφιλος τη διατάζει να μαζέψει τα πράγματά της και να φύγει.

Η Νικαίτη θυμίζει την αδικία προς τη Ζωή, και η Εβίτα της τηλεφωνεί, ζητά συγγνώμη, ενώ ο Χάρης κρατά ψυχρή στάση.

Την ίδια ώρα, στην πανσιόν καταφτάνουν δύο άντρες ως «καινούργιοι ιδιοκτήτες».

Ο Θανάσης έχει εκχωρήσει το κτίριο για χρέη από χαρτιά, αφήνοντας την Έλλη μετέωρη.

Ο Ορφέας λέει πως θα πάρει το παιδί από την Φωτεινή, ενώ αρνείται να δώσει διαζύγιο στην Άννα.

 Ο Ορφέας αρνείται να δώσει διαζύγιο στην Άννα…

 Ο Θεόφιλος σκίζει τα χαρτιά μεταβίβασης του σπιτιού και διώχνει την Σοφία από το σπίτι

 Δείτε το trailer

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρίση άγχους: Το πρώτο πράγμα που προτείνει ένας ψυχοθεραπευτής να κάνετε για να ηρεμήσετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε app για το κινητό τηλέφωνο το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών

Στην πρώτη 5άδα σε ζήτηση η Αθήνα: Πώς διαμορφώνεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία

Μικρές επιχειρήσεις: Πωλήσεις αγαθών χωρίς ΦΠΑ έως 100.000 ευρώ στην ευρωπαϊκή αγορά – Η διαδικασία των αιτήσεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
10:57 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 3/2/2026

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τρίτη 3 Φεβ...
10:42 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Τηλεθέαση (2/2): Ανατροπή στους πίνακες για την πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Στις πρωινές εκπομπές, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στην κορυφή της τηλεθέασης τόσο στο ...
05:48 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Οι οικονομικές εφημερίδες 3/2/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 3/2/2026.
05:38 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 3/2/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 3/2/2026.
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα