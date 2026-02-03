Να μ’ αγαπάς: Ο Θεόφιλος ζητά από την Σοφία να φύγει από το σπίτι

Στο σπίτι των Καλλιγά, τα αληθινά αποτελέσματα DNA επιβεβαιώνουν ότι η Εβίτα είναι κόρη του Θεόφιλου στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Η Σοφία ξεμπροστιάζεται πως είχε στήσει ψεύτικο τεστ και ο Θεόφιλος τη διατάζει να μαζέψει τα πράγματά της και να φύγει.

Η Νικαίτη θυμίζει την αδικία προς τη Ζωή, και η Εβίτα της τηλεφωνεί, ζητά συγγνώμη, ενώ ο Χάρης κρατά ψυχρή στάση.

Την ίδια ώρα, στην πανσιόν καταφτάνουν δύο άντρες ως «καινούργιοι ιδιοκτήτες».

Ο Θανάσης έχει εκχωρήσει το κτίριο για χρέη από χαρτιά, αφήνοντας την Έλλη μετέωρη.

Ο Ορφέας λέει πως θα πάρει το παιδί από την Φωτεινή, ενώ αρνείται να δώσει διαζύγιο στην Άννα.

Ο Ορφέας αρνείται να δώσει διαζύγιο στην Άννα…

Ο Θεόφιλος σκίζει τα χαρτιά μεταβίβασης του σπιτιού και διώχνει την Σοφία από το σπίτι

Δείτε το trailer: