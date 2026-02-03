Να μ’ αγαπάς: Ο Θεόφιλος ζητά από την Σοφία να φύγει από το σπίτι

Στο σπίτι των Καλλιγά, τα αληθινά αποτελέσματα DNA επιβεβαιώνουν ότι η Εβίτα είναι κόρη του Θεόφιλου στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.
Η Σοφία ξεμπροστιάζεται πως είχε στήσει ψεύτικο τεστ και ο Θεόφιλος τη διατάζει να μαζέψει τα πράγματά της και να φύγει.
Η Νικαίτη θυμίζει την αδικία προς τη Ζωή, και η Εβίτα της τηλεφωνεί, ζητά συγγνώμη, ενώ ο Χάρης κρατά ψυχρή στάση.
Την ίδια ώρα, στην πανσιόν καταφτάνουν δύο άντρες ως «καινούργιοι ιδιοκτήτες».
Ο Θανάσης έχει εκχωρήσει το κτίριο για χρέη από χαρτιά, αφήνοντας την Έλλη μετέωρη.
Ο Ορφέας λέει πως θα πάρει το παιδί από την Φωτεινή, ενώ αρνείται να δώσει διαζύγιο στην Άννα.
Ο Θεόφιλος σκίζει τα χαρτιά μεταβίβασης του σπιτιού και διώχνει την Σοφία από το σπίτι
