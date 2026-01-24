Να μ’ αγαπάς: Η μνήμη του Ορφέα επιστρέφει και όλα αλλάζουν δραματικά – Οι περιλήψεις των νέων επεισοδίων

Σύνοψη από το

  • Η μνήμη του Ορφέα επιστρέφει και καταθέτει στον εισαγγελέα πως η Φωτεινή τον πυροβόλησε, αλλάζοντας δραματικά τα δεδομένα.
  • Ο Λευτέρης επιχειρεί να σκοτώσει τον Ορφέα, ενώ αργότερα αναλαμβάνει διευθυντής του ξενοδοχείου, προμηνύοντας μεγάλη σύγκρουση.
  • Η Φωτεινή ανακοινώνει την εγκυμοσύνη της στον Λευτέρη, ο οποίος της ζητά να κάνει έκτρωση, ενώ ο Ορφέας μαθαίνει την είδηση και ανακαλεί την κατάθεσή του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νάντια Ρηγάτου

Media

Να μ’ αγαπάς: Η μνήμη του Ορφέα επιστρέφει και όλα αλλάζουν δραματικά – Οι περιλήψεις των νέων επεισοδίων

Καθηλωτικές οι εξελίξεις στα δυο διπλά επεισόδια της σειράς “Να μ΄αγαπάς” Δευτέρα και Τρίτη στις 20:00 στον Alpha.

Όσα θα δούμε αναλυτικά

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, στις 20:00 με διπλό επεισόδιο

Επεισόδιο: 55

Η μνήμη του Ορφέα επιστρέφει και καταθέτει στον εισαγγελέα πως η Φωτεινή τον πυροβόλησε. Αυτό κάνει τα πράγματα να αλλάξουν δραματικά, η οικογένεια Καλλιγά πανηγυρίζει, ενώ η άλλη πλευρά βυθίζεται στην απελπισία.

Η Άννα είναι η μόνη του συναισθάνεται το δράμα του Ορφέα και τον προσεγγίζει. Τα γεγονότα φέρνουν πιο κοντά τη Ζωή και τον Άγγελο, κάτι που κάνει τη Σοφία να μανιάσει.

Επηρεασμένος από την εξαδέλφη του ο Θεόφιλος επιτίθεται στη Ζωή. Η Φωτεινή οδηγείται πίσω στις φυλακές όπου οι συγκρατούμενες τη συμβουλεύουν να χρησιμοποιήσει τη εγκυμοσύνη προς όφελός της, κάτι που εκείνη αρνείται να κάνει. Ο Λευτέρης πνίγεται από την οργή και αποφασίζει να εκδικηθεί τον Ορφέα.

Επεισόδιο: 56

Ο Λευτέρης επιχειρεί να σκοτώσει τον Ορφέα, αλλά ο Αχιλλέας τον σταματά κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Ο Άγγελος στήνει νομική ομάδα για να σώσει τη Φωτεινή.

Η Νικαίτη κάνει καψόνια στη Στυλιανή, ενώ η Σοφία παραδίδει στον Θεόφιλο το τεστ DNA που λέει πως η Εβίτα δεν είναι βιολογικό του παιδί. Ο Χάρης ξεσπά στη Ζωή στην κάβα.

Η Άννα και ο Λευτέρης ξανασμίγουν με ειλικρινείς εξομολογήσεις, κι αργότερα ο Λευτέρης, ντυμένος «επιχειρηματίας» και καθοδηγούμενος από τον Άγγελο, μπαίνει στον Όμιλο για να αναμετρηθεί πλέον στα ίσα με τον Ορφέα, προμηνύοντας μεγάλη σύγκρουση.

Τρίτη 27 Ιανουαρίου, στις 20:00 με διπλό επεισόδιο

Επεισόδιο: 57

Ο Λευτέρης ανακοινώνει στον Ορφέα, τον Θεόφιλο και τον Χάρη ότι ο Άγγελος τον διόρισε διευθυντή του ξενοδοχείου και αυτοί φεύγουν ηττημένοι. Η Ζωή συζητά με την Έλλη και αποφασίζει να δράσει.

Η Χαρούλα μιλά στον Άγγελο για τη Φωτεινή και τον Ορφέα, και μετά βρίσκει την Αφροδίτη. Της κάνει επίκληση στο συναίσθημα αλλά αυτή δεν ενδίδει. Στη συνέχεια, κάνει το ίδιο με τον Ορφέα, με τα ίδια αποτελέσματα. Οι Καλλιγάδες και ο Κανελλόπουλος προσπαθούν να βρουν λύση. Η Στυλιανή και ο Μάκης επισπεύδουν το θέμα του παιδιού.

Ο Θεόφιλος συγκρούεται με τη Σοφία για την Εβίτα, με τη Σοφία να προσπαθεί να τον κρατήσει με το μέρος της. Η Ζωή πάει στο σπίτι τους, αποφασισμένη, και υποχρεώνει τον Θεόφιλο και την Εβίτα να κάνουν τεστ DNA.

Η Ζωή επισκέπτεται στη φυλακή τη Φωτεινή και μοιράζονται τα συναισθήματά τους, ενώ ρωτάει και τον Άγγελο ποιος πραγματικά είναι. Στη συνέχεια την επισκέπτεται και ο Λευτέρης, με τη Φωτεινή να του ανακοινώνει ότι είναι έγκυος.

Επεισόδιο: 58

Ο Λευτέρης ξαφνιασμένος από την είδηση της εγκυμοσύνης της Φωτεινής ξεσπάει εναντίον της με θυμό. Της ζητά να κάνει έκτρωση, να απαλλαγεί από το παιδί του Καλλιγά.

Η Φωτεινή αρνείται και του ζητά να θυμηθεί πως οι δυο τους έχουν περάσει πολλά μαζί και πάντα τους έσωζε η μεταξύ τους αγάπη. Ταυτόχρονα ο Ορφέας μαθαίνει κι αυτός για την εγκυμοσύνη της Φωτεινής.

Ταραγμένος επισκέπτεται τον εισαγγελέα και ανακαλεί την κατάθεση του. Ο Άγγελος αναγκάζεται να ανοίξει την πόρτα που οδηγεί στο παρελθόν του. Η Ζωή δέχεται βίαια επίθεση από τον μεθυσμένο Ευριπίδη.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Πόσο επικίνδυνη είναι η υψηλή LDL και πώς μπορείτε να τη μειώσετε;

Περισσότεροι από 17.000 πολίτες έχουν ήδη εξυπηρετηθεί από τις Κινητές Ομάδες Υγείας

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σημάδια κάμψης στη μετάδοση – Προειδοποιήσεις για χαλάρωση των μέτρων

Τρία νέα ψηφιακά «όπλα» για την πάταξη της φοροδιαφυγής ανοίγουν δρόμο για νέες ελαφρύνσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:09 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Επιστρέφει με ραγδαίες αλλαγές στις ζωές των 5 κοριτσιών

Η αγαπημένη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» επιστρέφει με νέα συγκλονιστικά επεισό...
07:27 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Οι αθλητικές μεταδόσεις 24/1/2026

Tα τρία ματς που ανοίγουν την αυλαία της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ...
07:00 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
05:43 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Οι αθλητικές εφημερίδες 24/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 24/1/2026.
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι