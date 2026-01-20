Μιχαήλ Ταμπακάκης για το “Να μ’αγαπάς”: “Ο Ορφέας θα ξυπνήσει και δεν θα θυμάται τίποτα

Σύνοψη από το

  • Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης αποκάλυψε ότι ο χαρακτήρας του, έχοντας ξεπεράσει τον κίνδυνο, «θα ζήσει» αλλά «δεν θα θυμάται πολλά πράγματα και κυρίως ποιος με πυροβόλησε».
  • Η Ειρήνη Αγγελοπούλου δήλωσε πως «η Φωτεινή θα οδηγηθεί στη φυλακή, δυστυχώς», ενώ ψυχολογικά είναι ράκος και έγκυος.
  • Ο Κώστας Νικούλι υποσχέθηκε συμπαράσταση στη Φωτεινή, με τον Απόστολο Καμιτσάκη να προαναγγέλλει ότι «θα γίνει πανικός στη συνέχεια».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Νάντια Ρηγάτου

Media

Μιχαήλ Ταμπακάκης για το “Να μ’αγαπάς”: “Ο Ορφέας θα ξυπνήσει και δεν θα θυμάται τίποτα

Σήμερα, οι πρωταγωνιστές της καθημερινής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» βρέθηκαν στο Ναύπλιο για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Εκεί ήταν και η κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα και η δημοσιογράφος Ελισάβετ Οικονόμου που συνομίλησε με τους Μιχαήλ Ταμπακάκη, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Κώστα Νικούλι και Απόστολο Καμιτσάκη για τις εξελίξεις της σειράς. 

Τι αποκάλυψαν οι ηθοποιοί: 

Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Έχω ξεπεράσει τον κίνδυνο και θα ζήσω. Όταν θα «ξυπνήσω» δεν θα θυμάμαι πολλά πράγματα και κυρίως ποιος με πυροβόλησε. Αυτό μπερδεύει αρκετά την κατάσταση… Θα μάθω, με έναν περίεργο τρόπο, ότι περιμένω παιδί…».

 Ειρήνη Αγγελοπούλου: «Η Φωτεινή θα οδηγηθεί στη φυλακή, δυστυχώς. Προσπαθεί να τα καλύψει, με την δικηγόρο, την βοηθάει και ο Άγγελος, αλλά η ίδια η Φωτεινή δεν θέλει στην πραγματικότητα να τα καλύψει. Καταλαβαίνει ότι αυτό που έκανε είναι πολύ άσχημο και στην πραγματικότητα θέλει να παραδοθεί. Ψυχολογικά είναι ράκος η Φωτεινή, γιατί μέσα σ’ όλα είναι και έγκυος».

 Κώστας Νικούλι: «Θα συμπαρασταθώ στην Φωτεινή, γιατί είναι η αδερφή μου και δεν θέλω να είναι στην φυλακή. Θα κάνω τα αδύνατα δυνατά για την βγάλουμε από εκεί… Δεν κλονίζεται η σχέση του με την Φωτεινή μετά τα τελευταία γεγονότα. Πιο πολύ στέκεται δίπλα της, της συμπαραστέκεται και τη στηρίζει».

 Απόστολος Καμιτσάκης: «Θα κάνω ό,τι μπορώ. Έχω μπλέξει ούτως ή άλλως με τρελή οικογένεια, τα πράγματα εξελίσσονται τρελά, οπότε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό θα το κάνω… Θα γίνει πανικός στη συνέχεια. Ο Γιώργος Κανελλόπουλος, ο ρόλος μου δηλαδή, δεν προλαβαίνει».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα: 

20:25 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Άγιος έρωτας: Η μικρή Ελευθερία μαθαίνει τους αληθινούς της γονείς- Καθηλώνει το αποψινό επεισόδιο

Ο «Άγιος έρωτας» έρχεται απόψε συγκλονιστικός στις 21:00 στον Alpha. Η Πόπη προλαβαίνει να απο...
20:20 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Grand Hotel: Ο Πέτρος μαθαίνει για τη σχέση Αλίκης – Άρη

Αποκαλυπτική η συνέχεια της σειράς “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον Αντ1. Ο Άρη...
20:05 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

MasterChef 10: Η μαγειρική μάχη των auditions συνεχίζεται απόψε στις 21:00 στο Star

Οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι του MasterChef 10 ρίχνονται και απόψε, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, με πάθ...
19:28 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Να μ’ αγαπάς: Η Φωτεινή οδηγείται στο τμήμα ως ύποπτη για τον πυροβολισμό του Ορφέα, απόψε στις 20:00 στον Alpha

Η Σοφία κατηγορεί τον Λευτέρη για την επίθεση κατά του Ορφέα στο νέο επεισόδιο της σειράς R...
