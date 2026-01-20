Τραμπ: «365 ημέρες 365 νίκες» – Η προσπάθεια να πείσει ότι η αντιμεταναστευτική πολιτική του αποδίδει

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε δυναμικός, όπως συνήθως σε τέτοιες εκδηλώσεις, πρόθυμος να σηματοδοτήσει την συμπλήρωση ενός έτους από την δεύτερη ορκωμοσία του, με την εμφάνισή του στη συνέντευξη Τύπου του Λευκού Οίκου.

Στην αίθουσα συνεντεύξεων πριν ο Τραμπ αρχίσει να μιλάει, μοίραζαν αντίγραφα ενός δελτίου Τύπου που αναφερόταν στις «365 νίκες σε 365 ημέρες» του Προέδρου. Η πρώτη θέση σε αυτή τη λίστα είναι η επίτευξη αρνητικής καθαρής μετανάστευσης – για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με το δελτίο. Στην 365η θέση αναφέρεται ότι ο Τραμπ έχει τριπλασιάσει τις ευκαιρίες για κυνήγι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολλοί ψηφοφόροι είναι δυσαρεστημένοι με τις μεταναστευτικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ και η άποψή τους για τις προσπάθειες επιβολής του νόμου από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) γίνεται αρνητική.

Έτσι, τα πρώτα 15 λεπτά της εμφάνισης του Προέδρου στην αίθουσα συνεντεύξεων του Λευκού Οίκου φαίνεται να αποτελούν μια προσπάθεια να αλλάξει τη γνώμη του κοινού.

Κρατώντας μια στοίβα εκτυπώσεων με στοιχεία μεταναστών με ποινικό μητρώο που έχουν συλληφθεί από τις αμερικανικές Αρχές στη Μινεσότα – οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως «οι χειρότεροι των χειρότερων» – ο Πρόεδρος προσπαθεί να αποδείξει ότι οι μεταναστευτικές του πολιτικές αποδίδουν καρπούς.

Καθώς καθημερινές φωτογραφίες και βίντεο από τη Μινεσότα δείχνουν υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης να συγκρούονται με διαδηλωτές και να βγάζουν υπόπτους από σπίτια και οχήματα, ακόμα και ημίγυμνους, Τραμπ θέλει να αλλάξει τη συζήτηση. «Αυτό είναι που προσπαθούν να προστατεύσουν οι άνθρωποι», είπε. «Το μόνο που θέλει η ICE είναι να τους βγάλει από τη χώρα μας».