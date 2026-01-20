Australian Open: Πέρασε ο Τσιτσιπάς – «Είμαι χαρούμενος για τα τρία τελευταία σετ»

Πέρασαν δύο χρόνια για να μπορέσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς να κατακτήσει την πρώτη του νίκη του στη Μελβούρνη. Επικράτησε του Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι με 3-1 σετ (4-6, 6-3, 6-2, 6-2) σε 2 ώρες και 57 λεπτά, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον 2ο γύρο του Australian Open. Παρά την απώλεια του πρώτου σετ, ο Έλληνας τενίστας βρήκε πολύ καλό ρυθμό στο σερβίς του (15 άσοι και 78% κερδισμένοι πόντοι στο πρώτο σερβίς) και σταδιακά κυριάρχησε, φτάνοντας στη νίκη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Επόμενος αντίπαλος του 27χρονου πρωταθλητή θα είναι ο Τσέχος Τόμας Μάχατς, Νο 24 στον κόσμο και νικητής στο τουρνουά της Αδελαΐδας πριν λίγες ημέρες, ο οποίος επιβλήθηκε του Βούλγαρου Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ 6-4, 6-4, 6-3.

Ο Τσιτσιπάς είχε την πρώτη ευκαιρία για break στο 4ο γκέιμ του αγώνα, και μάλιστα δύο φορές, χωρίς να την αξιοποιήσει. Αντίθετα, ο Μοτσιζούκι εκμεταλλεύτηκε τη δική του ευκαιρία, πήρε προβάδισμα 4-3 και, αφού «έσβησε» άλλο ένα break point στο αμέσως επόμενο γκέιμ, κατέκτησε το σετ με 6-4.

Με ανάλογο τρόπο ξεκίνησε και το δεύτερο σετ, καθώς ο Έλληνας τενίστας προηγήθηκε 0-40 στο δεύτερο γκέιμ, είχε συνολικά έξι ευκαιρίες να «σπάσει» το σερβίς του αντιπάλου του, αλλά δεν τα κατάφερε. Αμέσως μετά, ήταν σειρά του Ιάπωνα να φτάσει στο 0-40, με τον Τσιτσιπά να επιστρέφει και, όχι μόνο να κρατάει το σερβίς του, αλλά αμέσως μετά να φτάνει σε break, χάρη σε διπλό λάθος του Μοτσιζούκι. Σερβίροντας για να πάρει το σετ, ο “Στεφ” βρέθηκε πίσω 15-40, αλλά με καλά σερβίς «γύρισε» το γκέιμ και κέρδισε το σετ με 6-3.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε με break το τρίτο σετ, επιστρέφοντας από το 40-0, σε ένα… μαραθώνιο γκέιμ, που μάλιστα διακόπηκε για αρκετά λεπτά, λόγω αδιαθεσίας ενός ball kid. Ο Ιάπωνας είχε διπλή ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 6ο γκέιμ, αλλά και πάλι ο Έλληνας τενίστας βρήκε καλά σερβίς στο κρίσιμο σημείο, κράτησε το προβάδισμα και με νέο break (στην τέταρτη ευκαιρία του) «καθάρισε» το σετ με 6-2.

Έχοντας αποκτήσει πλέον το «πάνω χέρι» στον αγώνα, τόσο αναφορικά με το σκορ όσο και ψυχολογικά, ο Έλληνας τενίστας δεν άφησε άλλα περιθώρια στον αντίπαλό του. Αφότου ο Μοτσιζούκι κράτησε το σερβίς του στο εναρκτήριο γκέιμ του τέταρτου σετ, ο Τσιτσιπάς πήρε πέντε συνεχόμενα γκέιμ και έκλεισε το σετ με 6-2 και τον αγώνα με 3-1.

Τσιτσιπάς: Είμαι χαρούμενος για τα τρία τελευταία σετ

Ικανοποιημένος από την εμφάνισή του -μετά το χαμένο πρώτο σετ- εμφανίστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του.

«Έλεγα συνεχώς στον εαυτό μου να μείνω εκεί και να είμαι παρών. Υπήρξαν στιγμές που δεν ήμουν τόσο συγκεντρωμένος όσο θα ήθελα και είμαι χαρούμενος για τα τρία τελευταία σετ, έπαιξα σε υψηλό επίπεδο. Το ίδιο και ο Σιντάρο, μου δυσκόλεψε τη ζωή στην αρχή. Προσπάθησα να βρω λύσεις, να τον βάλω σε άβολη θέση και δούλεψε, οπότε είμαι χαρούμενος με το τέλος», δήλωσε ο Ελληνας τενίστας, που στη συνέχεια αναφέρθηκε στον επόμενο αντίπαλό του, τον Τσέχο Τόμας Μάχατς:

“Τον έχω αντιμετωπίσει στο παρελθόν (σ.σ. το 2023 στη Βιέννη, όταν ο Τσιτσιπάς επικράτησε 6-3, 4-6, 7-5), είναι δύσκολος αντίπαλος, από τους δυσκολότερους που θα μπορούσα να έχω σε 2ο γύρο ενός τουρνουά γκραν σλαμ. Ελπίζω πως θα έρθω καλά προετοιμασμένος και δεν θα ξεκινήσω όπως στο σημερινό ματς, που βρήκα τον ρυθμό μου πιο αργά. Θέλω να δείξω το ίδιο επίπεδο που έδειξα στα τρία τελευταία σετ σήμερα. Θα γίνει μάχη, δεν θα είναι εύκολο ματς, περιμένω μεγάλη μάχη και ευελπιστώ να την απολαύσω».

Ο Τσιτσιπάς δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην υποστήριξη που λαμβάνει από Ελληνες ομογενείς στη Μελβούρνη: «Είναι οι αγαπημένοι μου φαν στον κόσμο. Δεν το λέω έτσι, μου συμπεριφέρεστε πολύ όμορφα τα τελευταία χρόνια εδώ και η Μελβούρνη, όπως έχω πει και στο παρελθόν, είναι σαν δεύτερο σπίτι μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που σας βλέπω να με ενθαρρύνετε σε κάθε ματς που παίζω στη Μελβούρνη. Έχω μερικούς πολύ παθιασμένους Έλληνες φαν εδώ και προφανώς είναι κάτι που με βοηθάει και προτιμώ να το έχω από το να μην το έχω, γι’ αυτό σας ευχαριστώ».