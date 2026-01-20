LIVE – Η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ – «Μισούσα την Βενεζουέλα αλλά τώρα την αγαπώ – Δημιουργήθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας και ο πληθωρισμός έπεσε στο 1,6%»

Παρακολουθήστε απευθείας την έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Η σπάνια εμφάνιση του προέδρου σε συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται στην πρώτη επέτειο της ορκωμοσίας του και ενώ αντιμετωπίζει κριτική από Ευρωπαίους ηγέτες για τις φιλοδοξίες του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει στο Νταβός της Ελβετίας για να παραστεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ αυτή την εβδομάδα και έχει συμφωνήσει να συναντηθεί με «τα διάφορα μέρη» για το θέμα του νησιού της Αρκτικής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβηκε στο βήμα του Λευκού Οίκου με ένα μεγάλο ντοσιέ με αρχεία που αποκαλεί «κατάλογο των επιτευγμάτων του». Ο Τραμπ δείχνει μερικά από αυτά στους παρευρισκόμενους και μιλά κυρίως για τις μεταναστευτικές πολιτικές του των τελευταίων 12 μηνών.

Κρατάει μερικές φωτογραφίες ατόμων που έχουν συλληφθεί στη Μινεσότα, ισχυριζόμενος ότι είναι «εγκληματίες, παράνομοι μετανάστες». Όπως είπε πολλοί από αυτούς τους παράνομους προέρχονται από την Βενεζουέλα. «Μισούσα την Βενεζουέλα, αλλά τώρα την αγαπώ», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, εξηγώντας ότι μετά την στρατιωτική επέμβαση και την σύλληψη του προέδρου της, τα πράγματα άλλαξαν και η χώρα έπαψε να έχει ανοίξει τις φυλακές της προς τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στην Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της χώρας, η οποία του χάρισε το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης κατά την επίσκεψή της στο Λευκό Οίκο νωρίτερα αυτό το μήνα. «Ίσως μπορούμε να την εμπλέξουμε με κάποιον τρόπο», λέει ο Τραμπ, αποκαλώντας τη Ματσάδο «μια απίστευτα συμπαθητική γυναίκα».

Η Ματσάδο έχει υποστηρίξει ότι θα πρέπει να είναι η νέα ηγέτης της Βενεζουέλας, μετά την σύλληψη του προέδρου Νικολά Μαδούρο στο Καράκας στις 3 Ιανουαρίου από τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αρχικώς αρνήθηκε να την υποστηρίξει, λέγοντας ότι δεν έχει αρκετή εσωτερική υποστήριξη, παρά το γεγονός ότι το αντιπολιτευτικό κίνημα της διεκδίκησε τη νίκη στις αμφισβητούμενες εκλογές του 2024.

Δείτε το βίντεο:

Οι δασμοί κράτησαν ανοιχτό το εργοστάσιο της Ford

Εγκαταλείποντας το ζήτημα της αντιμεταναστευτικής του πολιτικής, ο Τραμπ πέρασε στους δασμούς. Δήλωσε ότι επισκέφθηκε ένα εργοστάσιο της Ford στο Μίσιγκαν, το οποίο, όπως λέει, πριν από δύο χρόνια ήταν έτοιμο να κλείσει, αλλά τώρα λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

«Τα δασμολογικά μέτρα το έκαναν αυτό», λέει, πριν προσθέσει «Δεν ξέρω τι θα κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο», αναφερόμενος στην υπόθεση σχετικά με τη νομιμότητα αυτών των δασμολογικών μέτρων. «Έχουμε εισπράξει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και, αν χάσουμε την υπόθεση, είναι πιθανό να χρειαστεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα επιστρέψουμε», είπε.

Συνέχισε λέγοντας ότι δεν ξέρει «αν αυτό θα γίνει πολύ εύκολα χωρίς να πληγεί πολύς κόσμος» και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν τώρα «τεράστια εθνική ασφάλεια και καθόλου πληθωρισμό» ως αποτέλεσμα των δασμών. Η απόφαση για την υπόθεση των δασμών από το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται σύντομα.

Ο Τραμπ έκανε επίσης απολογισμό των οικονομικών πεπραγμένων του, εξαίροντας την πορεία του Χρηματιστηρίου και την αύξηση των καταθέσεων και των επενδύσεων. Υποστήριξε ότι δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίας και ότι ο βασικός πληθωρισμός έπεσε στο 1,6%.