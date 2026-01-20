Αγρότες: Συλλαλητήριο με τρακτέρ στη Λάρισα και αποχώρηση από το μπλόκο την Παρασκευή – Τι αποφασίστηκε σε Κάστρο και Μάλγαρα

Έπειτα από ενάμισι και πλέον μήνα κινητοποιήσεων, οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματά τους, με γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιούν από το απόγευμα της Τρίτης (20/01), στις οποίες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της συνάντησης των εκπροσώπων τους με τον Πρωθυπουργό.

Ο αγώνας, όπως τονίζουν θα συνεχιστεί, ωστόσο οι κινητοποιήσεις δεν αποκλείεται να πάρουν άλλη μορφή.

Ήδη, σε πολλά μπλόκα η αποχώρηση των τρακτέρ ξεκίνησε.

Μετά την γενική συνέλευση που κράτησε περίπου δύο ώρες, οι αγρότες στο Κάστρο Βοιωτίας αποφάσισαν τελικά να αποχωρήσουν από το μπλόκο και θα απομακρύνουν τα τρακτέρ από τους δρόμους -όπως είπαν- στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με την ΕΡΤ. «Πιστεύουμε ότι δεν έχουμε πλέον να κερδίσουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή με το να παραμένουμε στα μπλόκα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορχομενού Κυριάκος Κυριαζής.

Παράλληλα, και έπειτα από 48 ημέρες στον δρόμο, οι αγρότες του μπλόκου του Δερβενίου αποχωρούν και επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Αντίθετα, στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στα Μάλγαρα και στον Λόγγο Τρικάλων. «Η ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης του μπλόκου του Μαλγάρων, ήταν να παραμείνουμε στους δρόμους τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή, με ανοιχτούς πάντα τους δρόμους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων Μαλγάρων, Κωνσταντίνος Στέφης.

Τι αποφασίστηκε στη Νίκαια

Την ίδια στιγμή, όπως μεταδίδει το Thesspost, συλλαλητήριο με τρακτέρ στη Λάρισα την προσεχή Παρασκευή αποφάσισαν οι αγρότες του μπλόκου Νίκαιας μετά τη σύσκεψή τους στο Πολιτιστικό Κέντρο Λάρισας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, μετά το συλλαλητήριο αποχωρούν από το μπλόκο, ενώ τις επόμενες ημέρες θα κάνουν ανασύνταξη των δυνάμεων τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου Μέσου Ενημέρωσης, έπειτα από περίπου 15 μέρες θα πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη, όπου αναμένεται να τεθεί και το συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Συνάντηση Τσιάρα – αγροτών

Η επίλυση τεχνικών ζητημάτων αλλά και προβλήματα που υπάρχουν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αγροτεμαχίων, κυριάρχησαν στη συνάντηση που είχε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με αντιπροσωπεία αγροτών από τη Βόρεια Ελλάδα και την Εύβοια.

«Η κυβέρνηση από τη δική της πλευρά έκανε τα βήματα που όφειλε να κάνει. Είναι η στιγμή που και οι ίδιοι οι αγρότες, έχοντας πάρει πολλές απαντήσεις και έχοντας καταφέρει πολλά ζητήματα να λάβουν και οι ίδιοι το μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί», δήλωσε στην ΕΡΤ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.

Οι αγρότες εκτιμούν ότι η κυβερνητική απόφαση να μην ισχύσει για φέτος στο ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ για όσους έχουν ιδιοκτησίες μικρότερες των 20 στρεμμάτων, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ήδη, όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, πάνω από 80.000 ΑΦΜ είναι μπλοκαρισμένα λόγω μη τακτοποίησης των ακινήτων.