Άγιος έρωτας: Η μικρή Ελευθερία μαθαίνει τους αληθινούς της γονείς- Καθηλώνει το αποψινό επεισόδιο

Νάντια Ρηγάτου

Media

Ο «Άγιος έρωτας» έρχεται απόψε συγκλονιστικός στις 21:00 στον Alpha.

Η Πόπη προλαβαίνει να αποκαλύψει στη μικρή Ελευθερία ποιοι είναι οι πραγματικοί της γονείς, πριν φύγει από τη ζωή.

Την ίδια στιγμή, ο Κλεάνθης δίνει τη δική του μάχη για να κρατηθεί ζωντανός.

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Ο σεισμός έχει αφήσει πίσω του μια Στέρνα μισογκρεμισμένη. Ο πατέρας Νικόλαος αφήνει πίσω την κηδεία της μητέρας του και με τη βοήθεια της Φανής και του Λάμπρου προετοιμάζουν την εκκλησία για να φιλοξενήσουν ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους.

Ο Κυριάκος αντίστοιχα ανοίγει το ξενοδοχείο ως καταφύγιο. Αν και η κατάστασή του Κλεάνθη είναι κρίσιμη, καταφέρνει να ενώσει την Ειρήνη και τον Αργύρη.

Η βαριά τραυματισμένη Πόπη νιώθοντας ότι το τέλος της πλησιάζει αποφασίζει να αποκαλύψει στη μικρή Ελευθερία ότι οι βιολογικοί της γονείς είναι η Χλόη και ο Αργύρης.

Η Αγγέλα με τις υπόλοιπες δραπέτισσες, στήνει νέο «στρατόπεδο» στον οίκο ανοχής, ενώ η Χριστίνα προστατεύει το μωρό της Ρίτας και αρνείται να προδώσει την Αγγέλα.

Η νύχτα σκεπάζει τη Στέρνα και ο πατέρας Νικόλαος προσεύχεται για την ψυχή της Πετρούλας. Την ίδια στιγμή ένα νέο αστέρι αναδύεται στον ουρανό. Μια ψυχή που θα τους προσέχει πια όλους από ψηλά…

Δείτε το trailer

 Δείτε αποσπάσματα

