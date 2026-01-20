Καναδάς: Στηρίζει τη Γροιλανδία και ετοιμάζεται για εισβολή από τις ΗΠΑ

Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, προσέφερε σήμερα τη «σταθερή» του υποστήριξη στη Γροιλανδία και τη Δανία, υπογραμμίζοντας το «δικαίωμά τους» να αποφασίσουν για το μέλλον του μεγάλου αρκτικού νησιού, το οποίο εποφθαλμιά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι μεσαίες δυνάμεις πρέπει να δράσουν από κοινού, γιατί αν δεν είμαστε στο τραπέζι (των διαπραγματεύσεων), είμαστε στο μενού», πρόσθεσε ο Κάρνεϊ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, δηλώνοντας ότι «κάθε μέρα μας υπενθυμίζει ότι ζούμε σε μια εποχή μεγάλης αντιπαλότητας μεταξύ δυνάμεων».

Παράλληλα τόνισε πως ο Καναδάς αντιτίθεται σθεναρά σε όποιους δασμούς των ΗΠΑ λόγω του στόχου του Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία. «Ο Καναδάς αντιτίθεται σθεναρά στους δασμούς για τη Γροιλανδία και ζητεί στοχευμένες συνομιλίες για την επίτευξη των κοινών μας στόχων για ασφάλεια και ευημερία στην Αρκτική», τόνισε.

Εντωμεταξύ στον Καναδά, ο στρατός μοντελοποίησε σενάριο στρατιωτικής εισβολής στη χώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τις πιθανές απαντήσεις της Οτάβας, σύμφωνα με την εφημερίδα Globe and Mail, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υπαινίχθηκε εκ νέου την ενδεχόμενη κατάκτηση του Καναδά, όπως και της Γροιλανδίας.

Θα πρέπει να είναι η πρώτη φορά τον τελευταίο και πλέον αιώνα που ο καναδικός στρατός εξετάζει θεωρητικά μια αμερικανική επίθεση κατά της επικράτειάς του, σύμφωνα με την καναδική εφημερίδα που επικαλείται δύο υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Δεν είναι σχέδιο, είναι μοντέλο

Οι τελευταίοι υπογραμμίζουν ωστόσο ότι δεν πρόκειται για ένα επιχειρησιακό σχέδιο αλλά για ένα μοντέλο, που χρησιμοποιείται με σκοπό τη στρατηγική σκέψη. Θεωρούν εξάλλου πολύ απίθανο να εξετάζεται μια τέτοια επιχείρηση από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ωστόσο με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επαναλάβει συχνά ότι θέλει ο Καναδάς να γίνει η 51η αμερικανική πολιτεία.

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, ενώ οι αμερικανικές φιλοδοξίες για τη Γροιλανδία ανησυχούν τους συμμάχους της Ουάσινγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο δίκτυό του Truth Social μια σειρά από φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν με Τεχνητή Νοημοσύνη όπου διακρίνεται ο ίδιος μέσα στο Οβάλ Γραφείο με τους Ευρωπαίους ηγέτες μπροστά από έναν χάρτη όπου η αμερικανική σημαία καλύπτει τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζει ο καναδικός στρατός, σε περίπτωση εισβολής από τον νότο, οι αμερικανικές δυνάμεις θα ήταν σε θέση να εξουδετερώσουν τις κύριες στρατηγικές θέσεις του Καναδά μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα, ίσως και σε δύο ημέρες.

Με βάση την υπόθεση αυτή που εξετάζει ο στρατός, η καναδική απάντηση θα μπορούσε να πάρει τη μορφή μιας εκστρατείας σαν να είναι εξέγερση, που θα περιλάμβανε ενέδρες και “τακτικές ανταρτοπόλεμου”, όμοιες με τις συγκρούσεις στο Αφγανιστάν.

Όταν το Γαλλικό Πρακτορείο ζήτησε ένα σχόλιο από το καναδικό υπουργείο Άμυνας, αυτό δεν απάντησε άμεσα.

Ο Καναδάς είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ και εταίρος της Ουάσινγκτον στην αεροπορική άμυνα στο βορειοαμερικανικό μέρος της ηπείρου με κοινή στρατιωτική διοίκηση, τη NORAD (Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής).

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)