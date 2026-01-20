Νικόλας Φαραντούρης: Η πρώτη αντίδρασή του μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ

  • Εκτός ΣΥΡΙΖΑ έθεσε, με απόφασή της, η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη.
  • Η Επιτροπή, υπό την προεδρία του Φώτη Κουβέλη, κατέληξε με ομόφωνη απόφαση στο πόρισμα ότι ο ευρωβουλευτής «έπαψε να είναι μέλος του κόμματος».
  • Στην πρώτη του δήλωση μετά τη διαγραφή, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής τόνισε: «Συνεχίζω το έργο μου στην Ευρώπη και την Ελλάδα… Τα υπόλοιπά αφορούν αυτούς που τ’ αποφάσισαν».
Εκτός ΣΥΡΙΖΑ έθεσε, με απόφασή της, η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη. Με ομόφωνη απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή, υπό την προεδρία του Φώτη Κουβέλη, κατέληξε στο πόρισμα ότι ο ευρωβουλευτής «έπαψε να είναι μέλος του κόμματος».

Στην πρώτη δήλωσή του μετά τη διαγραφή του από το κόμμα, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής επισημαίνει:  «Συνεχίζω το έργο μου στην Ευρώπη και την Ελλάδα, για τα κόκκινα δάνεια, τους αγρότες μας, την ασφάλεια της πατρίδας μας και την περιφερειακή ανάπτυξη, στο Στρασβούργο σήμερα και όλη την εβδομάδα, στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και σε όλη την Ελλάδα κάθε Σαββατοκύριακο. Τα υπόλοιπα αφορούν αυτούς που τ’ αποφάσισαν».

 

 

