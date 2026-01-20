Νικόλας Φαραντούρης: Και επίσημα εκτός ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας

Σύνοψη από το

  • Και επισήμως τέθηκε εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης, με την Επιτροπή Δεοντολογίας να αποφασίζει τη διαγραφή του πρώην ευρωβουλευτή του κόμματος.
  • Η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδρίασε χθες, Δευτέρα (19.01.2026), υπό τον Φώτη Κουβέλη, και λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις του κ. Φαραντούρη, έκρινε ότι «έπαψε να είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ».
  • Η διαγραφή ήρθε μετά τις δηλώσεις του Νικόλα Φαραντούρη για τον νέο πολιτικό φορέα της Μαρίας Καρυστιανού, όπου επισήμανε πως «υπάρχει μια όσμωση και μια συναντίληψη για πολύ σημαντικά ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Φαραντούρης

Και επισήμως τέθηκε εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης. Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε τη διαγραφή του πρώην ευρωβουλευτή του κόμματος σε συνέχεια της απόφασης του πρόεδρου, Σωκράτη Φάμελλου για αποπομπή του από την ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα στις 7 Ιανουαρίου.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας συνεδρίασε χθες, Δευτέρα (19.01.2026), υπό τον Φώτη Κουβέλη, και λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις του Νικόλα Φαραντούρη προ της αποπομπής από την ευρωομάδα, αλλά και μετά, έκρινε ότι «έπαψε να είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ».

Σημειώνεται ότι η διαγραφή ήρθε μετά τις δηλώσεις του Νικόλα Φαραντούρη για τον νέο πολιτικό φορέα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού, με τον κ. Φαραντούρη να επισημαίνει πως «υπάρχει μια όσμωση και μια συναντίληψη για πολύ σημαντικά ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποίηση ΕΟΦ για προϊόντα ενίσχυσης της σεξουαλικής δραστηριότητας

ΕΟΦ: Δεν υφίσταται θεραπευτικό κενό από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής

Μηνιαίο «κρατικό» επίδομα έως 800 ευρώ: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων-Ποιους αφορά

Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις και οι στόχοι της κυβέρνησης για το 2026

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:56 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ: Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία στον απόηχο του προσκλητηρίου Ανδρουλάκη – Τα επόμενα βήματα στον δρόμο προς το συνέδριο του Μαρτίου

Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη...
16:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Λυσσάτε για να μην εξεταστούν κρίσιμοι μάρτυρες» – Στο «κόκκινο» η ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν η ΝΔ υπε...
15:50 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Κόκκαλης: Αποκλείουν κρίσιμους μάρτυρες για να συσκοτίσουν το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορά μόνο στη λεηλασία του Εθνικού Αποθέματος αλλά και τη νομιμ...
15:32 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Αποστολάκη: Η ΝΔ αποκλείει κρίσιμους μάρτυρες και καλεί υπουργούς Γεωργίας του περασμένου αιώνα – Η ΑΑΔΕ απέτυχε να εμποδίσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ό,τι ακριβώς έκαναν και στα Τέμπη, με εντολή Μαξίμου αποκλείουν κρίσιμους μάρτυρες και καλούν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι