Σε εξέλιξη η διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη ενόψει της κακοκαιρίας – Ποιοι συμμετέχουν

Σύνοψη από το

  • Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται αύριο σε όλη τη χώρα.
  • Στη σύσκεψη συμμετέχουν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των συναρμόδιων φορέων, ενώ προηγήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.
  • Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, προβλέποντας κακοκαιρία από αύριο Τετάρτη έως το μεσημέρι της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

πολιτική προστασία

Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται αύριο σε όλη τη χώρα.

Στη σύσκεψη, που πραγματοποιείται αυτή την ώρα, συμμετέχουν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των συναρμόδιων φορέων. Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εξέδωσε σήμερα Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, σύμφωνα με το οποίο κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας αύριο, Τετάρτη, 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026, με κύρια χαρακτηριστικά:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο,

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποίηση ΕΟΦ για προϊόντα ενίσχυσης της σεξουαλικής δραστηριότητας

ΕΟΦ: Δεν υφίσταται θεραπευτικό κενό από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής

Γιατί ο Τραμπ απειλεί τα γαλλικά κρασιά με δασμούς 200%

Μηνιαίο «κρατικό» επίδομα έως 800 ευρώ: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων-Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:15 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την επίσπευση αδειοδότησης καταφυγίων για αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, Ομάδα Εργασίας για θεσμικά θέματα, που αφορούν στην αδε...
16:38 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ζάκυνθος: Μαθητής πήγε στο σχολείο του με πιστόλι – Προσήχθησαν ο 14χρονος και ο πατέρας του

Ένα σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν 14χρονο μαθητή Γυμνασίου συνέβη σήμερα το πρωί, στ...
16:25 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για την Αττική – Αναμένεται βροχή ενός μήνα μέσα σε λίγες ώρες

Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα αύριο, Τετάρτη, στην Αττική, απευθύνει ο μετεωρολόγος Γιώργ...
16:05 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ιωάννινα: Εσπευσμένα στο νοσοκομείο δύο ανήλικες λόγω μέθης – Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ο πατέρας του

Στη σύλληψη ενός 16χρονου αλλά και του πατέρα του προχώρησαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα, μετά τη...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι