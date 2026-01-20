Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Η κυβέρνηση αποκλείει το ενδεχόμενο δολιοφθοράς – Στο σημείο της τραγωδίας το βασιλικό ζεύγος

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο δολιοφθοράς ως αιτία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, τονίζοντας ότι «Η πιθανότητα δολιοφθοράς δεν εξετάστηκε ποτέ».
  • Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας το βράδυ της Κυριακής είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 41 άτομα.
  • Το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας, Φελίπε και Λετίσια, έφτασε στο σημείο της τραγωδίας για να προσφέρει υποστήριξη, κατά την πρώτη ημέρα του τριήμερου εθνικού πένθους που κήρυξε η κυβέρνηση.
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Η κυβέρνηση αποκλείει το ενδεχόμενο δολιοφθοράς – Στο σημείο της τραγωδίας το βασιλικό ζεύγος
Πηγή: J.J.Guillen (EFE)

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο δολιοφθοράς ως αιτία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 41 άτομα το βράδυ της Κυριακής στην Αδαμούθ, πόλη της Ανδαλουσίας.

«Η πιθανότητα δολιοφθοράς δεν εξετάστηκε ποτέ. Από την αρχή, συζητήσαμε τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές», δήλωσε ο Φερνάντο Γκράντε- Μαρλάσκα απαντώντας σε ερώτηση σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στη Μαδρίτη.

«Δεν υπήρξε ποτέ το παραμικρό στοιχείο που να το υποδηλώνει», αυτό, πρόσθεσε, αναφερόμενος σε δολιοφθορά ως αιτία του δυστυχήματος.

Στο μεταξύ, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε μαζί με τη σύζυγό του Λετίσια έφτασαν σήμερα στο σημείο της τραγωδίας για να προσφέρουν την υποστήριξή τους στις οικογένειες των θυμάτων και στους επιζώντες.

Η βασιλική επίσκεψη συνέπεσε με την πρώτη ημέρα του τριήμερου εθνικού πένθους που κήρυξε η κυβέρνηση.

Ντυμένοι στα μαύρα, το βασιλικό ζεύγος μετέβη απευθείας στον τόπο της τραγωδίας, όπου αντάλλαξε χειραψίες με μέλη της ομάδας διάσωσης, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η επίσκεψή τους σηματοδότησε την πρώτη φορά από το βράδυ της Κυριακής που μέσα ενημέρωσης είχαν άμεση πρόσβαση στον τόπο του δυστυχήματος. Προηγουμένως, πλάνα από το σημείο είχαν δοθεί από την Πολιτική Προστασία.

Το βασιλικό ζεύγος έχει προγραμματιστεί στη συνέχεια να ταξιδέψει στην Κόρδοβα, 35 χιλιόμετρα μακριά, για να επισκεφθεί το Νοσοκομείο Βασίλισσα Σοφία, όπου νοσηλεύονται ορισμένοι από τους τραυματίες.

