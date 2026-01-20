Γροιλανδία: Τα «γαλλικά» Δανού Ευρωβουλευτή εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Φαίνεται πως δεν άντεξε άλλο ο Δανός ευρωβουλευτής και ξέσπασε κατά του Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα της Γροιλανδίας μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
  • Με έντονο τρόπο απέρριψε τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας για λόγους εθνικής ασφάλειας.
  • “Ας το θέσω με λέξεις που ίσως καταλάβετε: κύριε πρόεδρε, άντε γ@@”, δήλωσε ο Άντερς Βίστιζεν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΔΑΝΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Φαίνεται πως δεν άντεξε άλλο ο Δανός ευρωβουλευτής και ξέσπασε κατά του Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα της Γροιλανδίας και δη μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με έντονο τρόπο απέρριψε τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Τραμπ: Αν δεν ήμουν εγώ το NATO θα είχε καταλήξει στα σκουπίδια – Έκτακτη συνέντευξη Τύπου σε λίγη ώρα

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ευρωβουλευτής Άντερς Βίστιζεν απέρριψε κατηγορηματικά τους πρόσφατους ισχυρισμούς του Τραμπ.

“Ας το θέσω με λέξεις που ίσως καταλάβετε: κύριε πρόεδρε, άντε γ@@”, δήλωσε ο Άντερς Βίστιζεν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νιώθετε κουρασμένοι αλλά δεν σας παίρνει ο ύπνος – 4 μυστικά που θα σας βοηθήσουν, σύμφωνα με νευρολόγο

ΕΙΝΑΠ: Έντονη αντίδραση για την αναδιάταξη του νοσοκομειακού χάρτη στη Δυτική Αττική

Οι 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και οι 30 μεταρρυθμίσεις για το 2026: Η αναλυτική παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδια...

Νέο κληρονομικό δίκαιο: Τι ισχύει κατά περίπτωση μέσα από παραδείγματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:44 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία

Άλλον έναν νεκρό εντόπισαν το απόγευμα της Τρίτης τα σωστικά συνεργεία στα συντρίμμια των συρμ...
21:32 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: «365 ημέρες 365 νίκες» – Η προσπάθεια να πείσει ότι η αντιμεταναστευτική πολιτική του αποδίδει

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε δυναμικός, όπως συνήθως σε τέτοιες εκδηλώσεις, πρόθυμος να σηματο...
21:05 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Γαλλία: Διαδήλωση αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αφορμή τη συμφωνία Ε.Ε.- Mercosur

Kρατώντας σημαίες και αναμμένα καπνογόνα, χιλιάδες αγρότες, στην Γαλλία,  διαδήλωσαν σήμερα, Τ...
20:55 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

LIVE – Η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ – «Μισούσα την Βενεζουέλα αλλά τώρα την αγαπώ – Δημιουργήθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας και ο πληθωρισμός έπεσε στο 1,6%»

Παρακολουθήστε απευθείας την έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ....
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι