Γροιλανδία: Τα «γαλλικά» Δανού Ευρωβουλευτή εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ – Δείτε βίντεο

Φαίνεται πως δεν άντεξε άλλο ο Δανός ευρωβουλευτής και ξέσπασε κατά του Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα της Γροιλανδίας και δη μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με έντονο τρόπο απέρριψε τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ευρωβουλευτής Άντερς Βίστιζεν απέρριψε κατηγορηματικά τους πρόσφατους ισχυρισμούς του Τραμπ.

“Ας το θέσω με λέξεις που ίσως καταλάβετε: κύριε πρόεδρε, άντε γ@@”, δήλωσε ο Άντερς Βίστιζεν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.