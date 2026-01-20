Τραμπ: Το Συμβούλιο Ειρήνης θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ – Θα δείτε πόσο μακριά μπορώ να φτάσω για τη Γροιλανδία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα για πρώτη φορά, ότι η νεοσύστατη Επιτροπή Ειρήνης «ενδέχεται» να αντικαταστήσει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο επέκρινε ως αναποτελεσματικό στην επίλυση των πολέμων.

«Ο ΟΗΕ δεν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του δυναμικού του ΟΗΕ, αλλά ποτέ δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο. «Ο ΟΗΕ θα έπρεπε να είχε επιλύσει όλους τους πολέμους που έλυσα εγώ. Ποτέ δεν απευθύνθηκα σε αυτό, ούτε καν σκέφτηκα να το κάνω».

Το Συμβούλιο Ειρήνης συστάθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα. Αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ έστειλε προσκλήσεις σε ηγέτες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, για να συμμετάσχουν στο συμβούλιο.

Η ανταπόκριση ήταν κάπως ανάμεικτη. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν θα αποδεχτεί την πρόσκληση, επικαλούμενος αμφιβολίες σχετικά με το πεδίο αρμοδιοτήτων του συμβουλίου.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο ανώτατος αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών για ανθρωπιστικά θέματα, Τομ Φλέτσερ, δήλωσε ότι η Επιτροπή Ειρήνης του Τραμπ δεν θα αντικαταστήσει τον οργανισμό του. «Είμαι σαφής και οι συνάδελφοί μου είναι σαφείς ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν πρόκειται να πάνε πουθενά», δήλωσε στην Μπέκι Άντερσον του CNN.

Μετά από σχεδόν μία ώρα ομιλίας, ο Τραμπ άρχισε να δέχεται ερωτήσεις. Ερωτηθείς πόσο μακριά θα μπορούσε να φτάσει για την Γροιλανδία απάντησε «Θα το μάθετε».

Υπόνοιες για εναλλακτικές τακτικές με στόχο την απόκτηση της Γροιλανδίας

Ο Τραμπ υπονόησε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει άλλα μέσα εκτός από τους δασμούς για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, απευθύνοντας μια έμμεση προειδοποίηση, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει τη νομιμότητα των κινήσεών του στον τομέα του παγκόσμιου εμπορίου, δηλαδή στην επιβολή δασμών.

Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά των δασμών του θα ανέτρεπε τη στρατηγική του, ο πρόεδρος είπε: «Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάτι άλλο», προσθέτοντας ότι θα «εξετάσει τη λέξη άδειες, θα εξετάσει άλλα πράγματα». Σημείωσε πάντως ότι οι δασμοί παραμένουν η προτιμώμενη προσέγγισή του.

«Αλλά αυτό που κάνουμε τώρα είναι το καλύτερο, το ισχυρότερο, το γρηγορότερο, το ευκολότερο, το λιγότερο περίπλοκο», είπε και πρόσθεσε:

Οι Γροιλανδοί θα είναι «ενθουσιασμένοι» να γίνουν μέρος των ΗΠΑ μόλις «τους μιλήσω», υπονοώντας ότι ο λαός της Γροιλανδίας θα συμφωνήσει με την απόκτηση του αρκτικού εδάφους από τις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι οι Γροιλανδοί έχουν ξεκαθαρίσει ότι αντιτίθενται σε αυτή την κίνηση.

«Δεν τους έχω μιλήσει. Όταν τους μιλήσω, είμαι σίγουρος ότι θα ενθουσιαστούν», δήλωσε ο Τραμπ .

Τα σχόλια του προέδρου έρχονται μετά από τις διαμαρτυρίες χιλιάδων Γροιλανδών το Σαββατοκύριακο ενάντια στις απειλές του Τραμπ να καταλάβει το νησί της Αρκτικής. Ένας διαδηλωτής δήλωσε στο CNN: «Δεν είμαστε προς πώληση».