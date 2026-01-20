Γερουλάνος: Η συνεργασία με τη Συντήρηση είναι κάκιστη – Χρειαζόμαστε τώρα «έκρηξη δημοκρατίας» στο ΠΑΣΟΚ

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και βουλευτής Α’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του απόψε σε πολυπληθή συγκέντρωση μελών, στελεχών του ΠΑΣΟΚ και φίλων του. «Αυτό είναι πάντα το ΠΑΣΟΚ: από το λαό, με το λαό, για τον λαό! Από τα μέλη και τους φίλους, από την καρδιά του ΠΑΣΟΚ, ξεκινούν όλα. Η ενέργεια, το πάθος, το συναίσθημα που χρειαζόμαστε τώρα. Πιο πολύ από ποτέ! Και στον κόσμο. Και στην Ελλάδα. Και στο ΠΑΣΟΚ», είπε ο κ. Γερουλάνος .

Υπογράμμισε την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ σε θέματα Δημοκρατίας, θεσμικότητας και διαφάνειας, να δείξει από τώρα ότι «εννοούμε αυτά που λέμε και αυτά που λέμε τα κάνουμε πράξη πολιτική. Για αυτό θα επιμένω μέχρι τέλους. Χρειαζόμαστε τώρα «έκρηξη δημοκρατίας» στο ΠΑΣΟΚ! Προσυνεδριακό διάλογο που θα ακουστεί στην κοινωνία. Με θέματα δύσκολα που θα κινητοποιήσουν την κοινωνία. Κινητοποίηση όλων των αιρετών, σε κάθε επίπεδο, σε κάθε φορέα, στην πρώτη γραμμή της μάχης. Και εκλογικές διαδικασίες που ταράζουν συθέμελα το πολιτικό σκηνικό γιατί επιδιώκουν και απογειώνουν τη συμμετοχή. Για να απογειώσει η συμμετοχή το Κίνημα».

Ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε πώς το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορές με την Συντήρηση αποκλείοντας κυβερνητικές συνεργασίες.« Όπου συνεργάστηκαν η πρόοδος με τη συντήρηση θέριεψαν τα άκρα. Για αυτό το λέω και δεν θα σταματήσω να το λέω. Η συνεργασία με την Συντήρηση δεν είναι μόνο κακή, κάκιστη για το ΠΑΣΟΚ. Είναι καταστροφική για την Πατρίδα. Και όποιος το σκέφτεται για να γίνει υπουργός, ας το ξεχάσει τώρα. Δεν θα γίνουμε εμείς η αιτία να πάρουν την εξουσία οι φωνές του περιθωρίου».

Επέκρινε έντονα την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λέγοντας ότι η χώρα να αποτελεί «φάρο διεθνούς δικαίου», γέφυρα λαών, πολιτισμών, ηπείρων και υπερασπίζεται με κάθε τρόπο, «όχι μόνο το δικά μας δίκαια, αλλά και το δίκαιο όλων των Λαών που αναζητούν ειρήνη, δικαιοσύνη, δημοκρατία».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ