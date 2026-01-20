Ήχησε το βράδυ της Τρίτης το 112 στη Λακωνία, την Αρκαδία, την Μεσσηνία, την Αργολίδα και την Κορινθία εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.
Συγκεκριμένα, στα μηνύματα αναφέρεται: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Κορινθίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️…
— 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Αργολίδας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️…
— 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026
⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣
🆘 Due to severe weather conditions expected to affect the Regional unit of #Laconia from early morning until late Wednesday afternoon, limit your movements to essential only
‼️Follow the instructions of the Authorities
— 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Αρκαδίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️…
— 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Μεσσηνίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️…
— 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026