Ήχησε το βράδυ της Τρίτης το 112 στη Λακωνία, την Αρκαδία, την Μεσσηνία, την Αργολίδα και την Κορινθία εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, στα μηνύματα αναφέρεται: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Κορινθίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026

⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Due to severe weather conditions expected to affect the Regional unit of #Laconia from early morning until late Wednesday afternoon, limit your movements to essential only ‼️Follow the instructions of the Authorities ℹ️ https://t.co/PCgVaU15Yy… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026

