Αττική: Σε πλήρη κινητοποίηση ο Δήμος Αγίου Δημητρίου για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας – Τα έκτακτα μέτρα που αποφασίστηκαν

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου λόγω της κακοκαιρίας και με δεδομένο ότι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις 25 Δεκεμβρίου, βρίσκεται σε συνεχή επιφυλακή. Ο δήμαρχος Στέλιος Μαμαλάκης και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι πραγματοποιούν συνεχείς αυτοψίες και συντονίζουν τις δράσεις τους από το επιχειρησιακό κέντρο που έχει προγραμματιστεί να λειτουργεί σε 24ωρη βάση στο Δημαρχείο για την εφαρμογή του σχεδίου πρόληψης και άμεσης επέμβασης.

Έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση του τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου υπό το συντονισμό του Δημάρχου κ. Μαμαλάκη το απόγευμα, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο προληπτικών μέτρων για τη διαχείριση των συνεπειών από την πιθανή εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι: Εποπτείας Πόλης και Διαχείρισης Κρίσεων Μιχάλης Καραϊσκάκης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Βιώσιμης Ανάπτυξης Γεώργιος Κάππος, Καθαριότητας και Κυκλικής Οικονομίας Ευάγγελος Μαλαθούνης, Αυτεπιστασίας και Πρασίνου Γιώργος Ταμπακόπουλος, Κοινωνικής Πολιτικής και Ευάλωτων Ομάδων Θανάσης Μπαμπάνας, Οικονομικών, Διαφάνειας και Επιχειρηματικότητας Μάριος Ιωάννης Μπάντος και ο υπεύθυνος του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σάββας Χαμαμτζής.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, αποφασίστηκε το προληπτικό κλείσιμο τμημάτων του οδικού δικτύου που παρουσιάζουν έντονα προβλήματα συσσώρευσης υδάτων και έχουν διαπιστωθεί πλημμυρικά φαινόμενα και υπερχείλιση φρεατίων. Σε όλα τα σημεία θα υπάρχουν οχήματα για τη διαρκή επιτήρηση και άμεση παρέμβαση όπου κριθεί αναγκαίο. Επιπλέον, θα βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα οχήματα και μηχανήματα έργου.

Έκκληση στους κατοίκους της περιοχής της Πικροδάφνης

Ο Δήμος απευθύνει κατεπείγουσα έκκληση τόσο στους κατοίκους των οικιών που αντιμετώπισαν προβλήματα στατικότητας στην παραρεμάτια περιοχή της

Πικροδάφνης κατά την προηγούμενη κακοκαιρία της 24ης Δεκεμβρίου, όσο και στους κατοίκους περιοχών που έχουν παρατηρούνται προβλήματα. Σύμφωνα με το

σχεδιασμό του δήμου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η ενημέρωση θα πραγματοποιείται και εγγράφως.

Της συνεδρίασης στο δημαρχείο είχε προηγηθεί σύσκεψη του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) Νότιου Τομέα, με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Μιχάλη Καραϊσκάκη και του Σάββα Χαμαμτζή προϊστάμενου του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο κ. Καραϊσκάκης υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη καθαρισμού του ρέματος από ξεριζωμένα δέντρα της προηγούμενης κακοκαιρίας και επισήμανε την έλλειψη ουσιαστικών παρεμβάσεων μέχρι σήμερα. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος απέστειλε και επιστολές στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και

Πολιτικής Προστασίας καθώς και στην Περιφέρεια Αττικής, ζητώντας την άμεση συνδρομή τους με τη διάθεση μηχανημάτων.

Για την υποστήριξη των πολιτών, καθ’ όλη τη διάρκεια των καιρικών φαινομένων θα παραμείνουν ανοιχτοί θερμαινόμενοι χώροι και σημεία καταφυγής στο Δημαρχείο.

Με αφορμή την κινητοποίηση ο Δήμαρχος Στέλιος Μαμαλάκης δήλωσε, πως «ολόκληρος ο μηχανισμός του Δήμου παραμένει στην πρώτη γραμμή με στόχο την

ασφάλεια των δημοτών και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από το κύμα κακοκαιρίας».

Για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη, (ακόμη και για τη μεταφορά ευάλωτων κατοίκων), οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 213 2007726 και 693 007 2612.

Ο δήμος απευθύνει έκκληση στους πολίτες να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα αυτοπροστασίας και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

Ματαίωση Προγραμματισμένης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εν τω μεταξύ λόγω των αναμενόμενων έντονων καιρικών φαινομένων, με απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργου Κονδύλη, ματαιώνεται και η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 21/1/2026. (Για την ώρα και την ημέρα διεξαγωγής του Δ.Σ. θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση).