Κακοκαιρία: Σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, κλειστό το πορθμείο – 74 κλήσεις έχει δεχτεί η Πυροσβεστική

  • Στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, «διευκρινίζεται ότι με απόφαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ισχύει, λόγω ισχυρών ανέμων, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενού φορτίου φορτηγά με μεγάλη επιφάνεια».
  • Λόγω των ισχυρών ανέμων, παραμένει σε ισχύ η διακοπή των δρομολογίων των φέρι – μποτ στην πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου.
  • Η Πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχθεί 74 κλήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εξ’ αιτίας της κακοκαιρίας, πραγματοποιώντας 55 κοπές δέντρων και 13 αφαιρέσεις αντικειμένων.
Ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν στο θαλάσσιο στενό του Ρίου – Αντιρρίου, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε ισχύ τα έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στη γέφυρα.

Κακοκαιρία: Ισχυροί άνεμοι «σαρώνουν» Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο – 120 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Ειδικότερα, σύμφωνα με την «Γέφυρα» ΑΕ, «διευκρινίζεται ότι με απόφαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ισχύει, λόγω ισχυρών ανέμων, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενού φορτίου φορτηγά με μεγάλη επιφάνεια».

Όσον αφορά στα Ι.Χ. επιβατικά οχήματα και τα φορτηγά με φορτίο, σημειώνεται ότι «κινούνται κανονικά», αλλά όπως τονίζεται, «τα οχήματα θα πρέπει να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, αποφεύγοντας προσπεράσεις και τηρώντας τις υποδείξεις της Τροχαίας».

Ακόμη, λόγω των ισχυρών ανέμων, παραμένει σε ισχύ η διακοπή των δρομολογίων των φέρι – μποτ στην πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου.

Στο μεταξύ, εξαιτίας της κακοκαιρίας η Πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχθεί από σήμερα το πρωί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 74 κλήσεις και μέχρι τις απογευματινές ώρες είχαν πραγματοποιηθεί 55 κοπές δέντρων και 13 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Από την πλευρά της, η «Ολυμπία Οδός» ανακοίνωσε ότι «ως διαχειριστής του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος και ενόψει της κακοκαιρίας που έχει ανακοινωθεί από την αρμόδια μετεωρολογική υπηρεσία, έχει τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας».

Στο πλαίσιο αυτό «έχουν τεθεί σε πλήρη εγρήγορση οι πέντε επιχειρησιακές βάσεις σε Μέγαρα, Κιάτο, Ακράτα, Ρίο, Πύργος, βρίσκονται σε ετοιμότητα το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμός για άμεσες παρεμβάσεις, όπου απαιτηθεί, επιτηρούνται περιοχές με αυξημένο κίνδυνο συσσώρευσης υδάτων, ενώ υπάρχει μέριμνα για τη λειτουργικότητα των συστημάτων αποστράγγισης και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε περίπτωση τοπικών προβλημάτων».

