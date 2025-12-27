Άγιος Δημήτριος: «Πήρε κλίση το σπίτι, τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει» λέει κάτοικος για την καθίζηση στο ρέμα της Πικροδάφνης – Σύσκεψη στην Περιφέρεια την Δευτέρα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για τρεις μήνες κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, έπειτα από αίτημα του δημάρχου, λόγω των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τα νότια προάστια την παραμονή των Χριστουγέννων.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ιδιαιτέρως σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο ρέμα της Πικροδάφνης, όπου ο μεγάλος όγκος νερού, σε συνδυασμό με φερτά υλικά, προκάλεσε καθίζηση του οδοστρώματος και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Στην οδό Λιδωρικίου, αλλά και επί της οδού Τεπελενίου, όπου το οδόστρωμα έχει υποστεί σοβαρές φθορές.

Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν σε κατάσταση ανησυχίας, καθώς εκφράζονται φόβοι για ενδεχόμενη περαιτέρω καθίζηση του εδάφους, πάνω στο οποίο βρίσκονται κατοικίες, γεγονός που έχει κρατήσει πολλούς ξάγρυπνους τις τελευταίες ώρες.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες στα πληγέντα σημεία, με στόχο την αποκατάσταση των ζημιών και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ αναμένεται να δρομολογηθούν άμεσα παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Τι λένε οι κάτοικοι

«Το μισό οικόπεδο έχει φύγει από την οικία των γονιών μου και έχει υποχωρήσει μέσα στην κοίτη του ρέματος» τόνισε κάτοικος της περιοχής, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε πως: «Εγω μένω σε αυτή την πολυκατοικία και έχω ένα εγκλωβισμένο αυτοκίνητο μέσα στο υπόγειο γκαράζ και δεν μπορώ να το βγάλω».

«Έχει πάρει κλίση και το σπίτι, ήταν κάτι τρομακτικό. Αυτό το σπίτι είναι 60 χρονών, τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Ευτυχώς δεν βγήκαμε εκείνη την ώρα, θα μας έπαιρνε 10 μέτρα κάτω», δήλωσε από την πλευρά της μια κυρία που διαμένει στην περιοχή.

«Έχουν κλείσει τα ρέματα παράνομα με οτιδήποτε»

Το ρέμα της Πικροδάφνης εκτείνεται από τον Υμηττό, μέχρι τον Άλιμο. Τα προβλήματα εντοπίζονται στον Άγιο Δημήτριο και συγκεκριμένα στις οδούς Λιδωρικίου, Βαλτετσίου και Τεπελενίου.

«Έχουν κλείσει τα ρέματα παράνομα με οτιδήποτε», επισημαίνουν οι κάτοικοι, τονίζοντας πως «ο δρόμος αυτός που βλέπεται είναι επίχωση, δηλαδή μπάζα, κοκκινοχώματα. Δεν είναι το φυσικό πρανές της Πικροδάφνης που είναι γερό».

Συνάντηση στην Περιφέρεια την Δευτέρα

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε: «Έγινε αυτοψία, ενημερώθηκε ο περιφερειάρχης, με κάθε τρόπο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης και να προλάβουμε κάθε τι το το οποίο μπορεί στην ουσία να προκαλέσει κίνδυνο ζωής».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, την ερχόμενη Δευτέρα έχει προγραμματιστεί μια συνάντηση στην Περιφέρεια προκειμένου να εξεταστεί το θέμα.

Για 3 μήνες, προκειμένου να γίνουν fast track διαδικασίες, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου θα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και προτού προχωρήσουν τα πιο μακροπρόθεσμα έργα, που αφορούν την διαχείριση των ομβρύων υδάτων, να τοποθετηθούν κάποιου είδους φράγματα, ώστε να μην υποχωρήσει άλλο το έδαφος.

 

