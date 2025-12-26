Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε γκρεμός βάθους 10 μέτρων από την κακοκαιρία – Ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής 

  • Στην οδό Λιδωρικίου, τα ορμητικά νερά άνοιξαν έναν γκρεμό βάθους 10 μέτρων, ενώ σε απόσταση αναπνοής από αυτόν υπάρχει μια πολυκατοικία.
  • Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν έντονη ανησυχία, φοβούμενοι μήπως βρέξει και το νερό παρασύρει και το υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου.
  • Ο δήμος Αγίου Δημητρίου κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για τρεις μήνες, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις των ισχυρών βροχοπτώσεων της 24ης Δεκεμβρίου.
Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία στον Άγιο Δημήτριο και ειδικότερα, στο ρέμα της Πικροδάφνης, όπου σε πολλά σημεία έχουν γίνει καθιζήσεις.

Στην οδό Λιδωρικίου, όπως μεταδίδει το Star, τα ορμητικά νερά ουσιαστικά άνοιξαν έναν γκρεμό βάθους 10 μέτρων, ενώ σε απόσταση αναπνοής από αυτόν υπάρχει μια πολυκατοικία. Λίγο πιο κάτω, όπως φαίνεται και στις εικόνες που εξασφάλισε το ίδιο μέσο ενημέρωσης, υπάρχουν και άλλα τετραώροφα κτίρια.

Όπως λένε χαρακτηριστικά οι κάτοικοι, το βράδυ δεν πρόκειται να κοιμηθούν, καθώς φοβούνται μήπως βρέξει και το νερό παρασύρει και το υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Αγίου Δημητρίου

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαου Π. Παπαευσταθίου, ο δήμος Αγίου Δημητρίου κηρύχθηκε χθες(25/12) σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεση ανταπόκριση στο σχετικό αίτημα που κατέθεσε ο Δήμαρχος, Στέλιος Μαμαλάκης, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις της 24ης Δεκεμβρίου.

Η απόφαση με (Αρ. Πρωτ. Α5387) προβλέπει την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η εν λόγω απόφαση ισχύει για τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως και τις 24 Μαρτίου 2026.

Για την ταχεία δρομολόγηση της απόφασης προηγήθηκε στενή συνεργασία και επικοινωνία του Δημάρχου κ. Μαμαλάκη με τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου και το Διευθυντή Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, Δημήτρη Αλεξανδρή. Παράλληλα, μικτό κλιμάκιο του Δήμου και της Περιφέρειας πραγματοποίησε αυτοψία στα σημεία που επλήγησαν.

Με αφορμή την αποδοχή του αιτήματος ο Δήμαρχος Στέλιος Μαμαλάκης δήλωσε: «Η επίσημη κήρυξη του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποτελεί μια κρίσιμη εξέλιξη που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με ταχύτατες διαδικασίες σε έργα ουσίας για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών μας.

08:45 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

07:15 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

06:41 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

00:13 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

