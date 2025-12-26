ΕΣΠΑ: Έρχονται επιδοτήσεις 50% στις επιχειρήσεις για την αύξηση της παραγωγής

  • Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Παράγουμε Εδώ», με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και την τόνωση των εξαγωγών.
  • Το πρόγραμμα προσφέρει επιδότηση έως 50%, με ανώτατο όριο ενίσχυσης τα 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ.
  • Αφορά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της μεταποίησης, χρηματοδοτώντας ενέργειες όπως εκσυγχρονισμό παραγωγής, τεχνολογική αναβάθμιση και έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων.
Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

επιχειρήσεις
Με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής από τις επιχειρήσεις και την τόνωση των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 και κατά πάσα πιθανότητα σύμφωνα με πληροφορίες τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο, θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Παράγουμε Εδώ».

Το ποσοστό της επιδότησης θα φτάνει το 50% με το υπόλοιπο 50% να καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή ενώ το ανώτατο όριο ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 ευρώ.

Το σχέδιο

Αναλυτικότερα, πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής μέσω της αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε προϊόντα υψηλής διεθνούς ζήτησης. Η Δράση «Παράγουμε Εδώ» έχει ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας σε τομείς με υψηλό εξωτερικό προσανατολισμό μέσω της ενδυνάμωσης επιλεγμένων παραγωγικών κλάδων.

Ποιοτικά προϊόντα

Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε καίριους τομείς και αφετέρου στην υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων. Στόχος είναι Μμε την αύξηση της τοπικής παραγωγής σε προϊόντα υψηλής διεθνούς ζήτησης και τη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων, η δράση αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση της κάλυψης της εγχώριας ζήτησης με προϊόντα ελληνικής παραγωγής, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο. Ενέργειες που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνουν:

  • Εκσυγχρονισμό παραγωγής: Επενδύσεις σε σύγχρονο μηχανολογικό και παραγωγικό εξοπλισμό για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και βελτίωση της αποδοτικότητας.
  • Τεχνολογική αναβάθμιση: Υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, αυτοματισμών και ψηφιακών συστημάτων στην παραγωγική διαδικασία για μείωση κόστους και βελτίωση ποιότητας προϊόντων.
  • Έρευνα και Ανάπτυξη προϊόντων: Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων μέσω δραστηριοτήτων R&D, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής σε κρίσιμους τομείς και τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων προς εξαγωγή.
  • Πιστοποιήσεις και ποιότητα: Απόκτηση πιστοποιήσεων ποιότητας και συμμόρφωση προϊόντων με διεθνή πρότυπα (σήματα, διαπιστεύσεις), ώστε τα προϊόντα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνής αγοράς.
  • Σχεδιασμός και branding: Ανασχεδιασμός προϊόντων, βελτίωση σχεδίασης/συσκευασίας και ανάπτυξη branding για την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας και της εμπορικής απήχησης τους στη διεθνή αγορά.
  • Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού: Κάλυψη μισθολογικού κόστους εξειδικευμένου προσωπικού που συμβάλλει στην αναβάθμιση της παραγωγικής ικανότητας και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης.

Ποιους αφορά

Στη δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και σε κλάδους με σημαντική ανισορροπία μεταξύ εγχώριας προσφοράς και ζήτησης. Ενδεικτικά, στους τομείς παρέμβασης θα περιλαμβάνονται: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και υλικά, χημικά προϊόντα και πλαστικά, βασικά μέταλλα, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές, βιομηχανικά μηχανήματα, μεταφορικός εξοπλισμός καθώς και καταναλωτικά βιομηχανικά προϊόντα (ένδυση, υπόδηση, έπιπλα). Αναλυτικά, οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

  1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας
  2. Να έχουν τουλάχιστον δύο κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
  3. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
  4. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της αναλυτικής πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
  5. Να έχουν μία τουλάχιστον θέση εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  6. Να λειτουργούν νόμιμα
  7. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού-εμπορικού χαρακτήρα
  8. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) De Minimis στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι  συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον υψηλότερο κύκλο εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις -ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις- διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200.000 ευρώ. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ανώτατου ορίου που ορίζεται παραπάνω, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

 

