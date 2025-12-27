Άγιος Δημήτριος: Σκύλος σώθηκε την τελευταία στιγμή από κατάρρευση αυλής στο ρέμα της Πικροδάφνης – ΒΙΝΤΕΟ

Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή γλίτωσε ένας σκύλος στον Άγιο Δημήτριο, όταν κατέρρευσε η αυλή μονοκατοικίας στο ρέμα της Πικροδάφνης. Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος κηρύχθηκε τελικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις σοβαρές επιπτώσεις που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις της 24ης Δεκεμβρίου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του Star, οι σκύλοι μίας οικογένειας που διαμένει σε μονοκατοικία στην οδό Βαλτετσίου αρχίζουν να γαβγίζουν προς την μεριά που βρίσκεται το ρέμα της Πικροδάφνης. Ξαφνικά ο ένας σκύλος απομακρύνεται τρέχοντας, τη στιγμή που ακούγεται ένας δυνατός θόρυβος. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ολόκληρη η αυλή της μονοκατοικίας καταρρέει και πέφτει μέσα στο ρέμα.

«Έπεσε όλη η αυλή. Έκανε ένα μπαμ. Ευτυχώς που δεν ήμασταν έξω εκείνη την ώρα» ανέφερε ιδιοκτήτρια του σπιτιού.

Τα ορμητικά νερά παρέσυραν μέσα σε λίγα λεπτά την αυλή, ενώ ολόκληρο το σπίτι έχει πάρει κλίση. Οι ένοικοι της μονοκατοικίας πλέον κοιμούνται στο αυτοκίνητο καθώς φοβούνται ότι το σπίτι τους μπορεί να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο: