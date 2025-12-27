Ιωαννίδης για Παυλίδη: «Μου αρέσει να τον βλέπω να σκοράρει και χαίρομαι για αυτόν»

Συνέντευξη στο πορτογαλικό “CNN” παραχώρησε ο Φώτης Ιωαννίδης, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον επιθετικό της Μπενφίκα και συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα, Βαγγέλη Παυλίδη.

Ο επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβώνας τόνισε πως τους συνδέει φιλία με τον επιθετικό της Μπενφίκα, ενώ μίλησε και για το ενδεχόμενο κατάκτησης του πρωταθλήματος Πορτογαλίας από την ομάδα του και τον ανταγωνισμό του με τον Λουίς Σουάρες στην κορυφή της επίθεσης της ομάδας του.

Αναλυτικά, ο Φώτης Ιωαννίδης είπε:

«Με τον Παυλίδη είμαστε αντίπαλοι μέσα στο γήπεδο, αλλά καλοί φίλοι εκτός γηπέδου. Μου αρέσει να τον βλέπω να σκοράρει, είναι ένας πολύ καλός παίκτης και χαίρομαι για αυτόν. Τον τίτλο διεκδικούν τρεις σπουδαίες ομάδες, όμως νιώθω ότι η Σπόρτινγκ είναι η πιο ολοκληρωμένη και παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Το να κάνουμε three-peat… Όλοι νιώθουμε ότι είναι εφικτό αυτό.

Με τον Σουάρες είμαστε διαφορετικοί τύποι επιθετικών, αλλά νιώθω άνετα παίζοντας δίπλα του κι αυτός παίζοντας δίπλα μου. Έχουμε καλή επικοινωνία και μπορούμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ανταγωνισμός, να παλεύεις για κάθε θέση. Ξέρω τι μπορώ να προσφέρω και με τον χρόνο θα γίνομαι καλύτερος. Πρέπει να δώσω περισσότερα».