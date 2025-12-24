Γκιμαράες – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-4: Νίκη με σούπερ Ιωαννίδη – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ιωαννίδης
πηγή: EPA/MANUEL DE ALMEIDA

Με κορυφαίο τον Φώτη Ιωαννίδη, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πέρασε με 4-1 από την έδρα της Γκιμαράες και συνεχίζει το «κυνήγι» της πρωτοπόρου Πόρτο, με τη συμπλήρωση 15 αγωνιστικών στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας.

Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε το 0-2 για την ομάδα του με εντυπωσιακή κεφαλιά στο 42΄ κι ήταν ένα γκολ – επιστέγασμα της εξαιρετικής του εμφάνισης. Οι Τρινκάο (32΄), Καστίγιο (63΄αυτ.), Αραούχο (79΄) πέτυχαν τα άλλα γκολ της Σπόρτινγκ, ενώ ο Αρκάνζο σκόραρε για τους γηπεδούχους στο 50΄.

Δείτε το γκολ: 

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής στην πορτογαλική Primeira Liga και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Εστορίλ-Μπράγκα 1-0

Ζιλ Βισέντε-Ρίο Αβε 2-2

Εστρέλα Αμαδόρα-Μορεϊρένσε 0-0

AVS-Νασιονάλ 2-2

Τοντέλα-Κάσα Πία 1-2

Σάντα Κλάρα-Αρούκα 0-0

Αλβέρκα-Πόρτο 0-3

Μπενφίκα-Φαμαλικάο 1-0

Γκιμαράες-Σπόρτινγκ Λισ. 1-4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Πόρτο 43

Σπόρτινγκ Λισ. 38

Μπενφίκα 35

Ζιλ Βισέντε 26

Μπράγκα 25

Φαμαλικάο 23

Μορεϊρένσε 21

Γκιμαράες 21

Εστορίλ 17

Ρίο Άβε 17

Αλβέρκα 17

Νασιονάλ 16

Σάντα Κλάρα 16

Εστρέλα Αμαδόρα 15

Κάσα Πία 13

Αρούκα 13

Τοντέλα 9

AVS 4

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς μας επηρεάζει η Χριστουγεννιάτικη μουσική; Τι μπορεί να σημαίνει αν δεν σας αρέσει

Συμβουλές για να αποφευχθούν παιδικά ατυχήματα τα Χριστούγεννα

Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά τα καταστήματα την τελευταία Κυριακή του χρόνου

Αυξήσεις στις συντάξεις: Πόσα θα κερδίσετε από τον Ιανουάριο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:20 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Χριστουγεννιάτικο διπλό του Παναθηναϊκού στο Κάουνας με δίδυμο Όσμαν – Ναν – Ανατροπή και νίκη επί της Ζαλγκίρις

Το τείχος άμυνας που ύψωσε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο οδήγησε το «τριφύλλι» σε μία με...
21:10 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Σίβερτ Μπάκεν: Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου εντοπίστηκε ο Νορβηγός πρωταθλητής Ευρώπης στο δίαθλο

Πένθος στον χώρο του αθλητισμού, καθώς βρέθηκε νεκρός στο ξενοδοχείο όπου διέμενε στην Ιταλία,...
21:50 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Βραβεία ΠΣΑΤ: Κορυφαίος αθλητής του 2025 ο Εμμανουήλ Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής του 2025 από τους Έλληνες αθλητικούς συντάκτ...
18:34 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μάριος Ηλιόπουλος: «Πόσα γκολ πρέπει να πετύχει μια ομάδα για να μετρήσουν τα μισά ή και λιγότερα;»

«Η Super League οφείλει μέσα από ένα πλαίσιο “ισονομίας” να προστατεύσει όλες τις ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα