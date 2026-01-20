Κακοκαιρία: Νέα μηνύματα από το 112 σε Κορινθία και Αργολίδα

Νέα μηνύματα ήχησαν από το 112, αυτή τη φορά σε Αργολίδα και Κορινθία εξαιτίας της επερχόμενης κακοκαιρίας.

“Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες” αναφέρει το μήνυμα του 112 και ακολούθησε ακόμη ένα για την περιοχή της Αργολίδας.

“Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Αργολίδας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες”.