«Καρφιά» Γερουλάνου κατά Ανδρουλάκη: «Ο σχεδιασμός δεν έχει βγει, η ώρα για αλλαγές είναι τώρα» – Έντονος διάλογος με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Σύνοψη από το

  • Έναν έντονο διάλογο είχε κατά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος εξέφρασε ανοικτά την ανησυχία του για την πορεία του κόμματος, τονίζοντας ότι «Ο σχεδιασμός δεν έχει βγει». Ζήτησε άμεσες αλλαγές και συχνότερη συνεδρίαση των κεντρικών οργάνων.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντέδρασε απαντώντας πως «δεν γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί», σημειώνοντας ότι όλες οι κρίσιμες αποφάσεις ελήφθησαν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.
  • Αντιπαράθεση υπήρξε και με τον Χάρη Δούκα, στον οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να είπε «Γιατί επιμένεις στις προκριματικές;», με τον δήμαρχο Αθηναίων να απαντά: «Αφού δεν είχαν καλά αποτελέσματα, γιατί μπήκαν στο καταστατικό;».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Παύλος Γερουλάνος

Έναν έντονο διάλογο είχε κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος πήρε «σκυτάλη» από τον Χάρη Δούκα στην κριτική στην ηγεσία του κόμματος. «Ο σχεδιασμός δεν έχει βγει», είπε ο κ. Γερουλάνος σύμφωνα με πληροφορίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αλλαγές άμεσα, ενώ ζήτησε συχνότερη συνεδρίαση των κεντρικών οργάνων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αντέδρασε απαντώντας πως «δεν γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί», σημειώνοντας ότι όλες οι κρίσιμες αποφάσεις ελήφθησαν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ο διάλογος Ανδρουλάκη – Γερουλάνου στη συνεδρίαση της  ΚΟΕΣ

Γερουλάνος: Ο σχεδιασμός δεν έχει βγει. Η ώρα για αλλαγές είναι τώρα. Ζητώ συχνότερη συνεδρίαση οργάνων.

Ανδρουλάκης: Πώς γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί;

Γερουλάνος: Εκφράζω την αγωνία μου. Να συνεδριάζουν περισσότερο τα κεντρικά όργανα.

Ανδρουλάκης: Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν στην ΚΟ.

Γερουλάνος: Εγώ σου λέω αυτό που πιστεύω.

Αντιπαράθεση και με τον Χάρη Δούκα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να είχε διάλογο και με τον Χάρη Δούκα, στον οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε:

«Γιατί επιμένεις στις προκριματικές; Έγιναν πριν πολλά χρόνια και δεν είχαν καλά αποτελέσματα». «Αφού δεν είχαν καλά αποτελέσματα, γιατί μπήκαν στο καταστατικό;», απάντησε ο δήμαρχος Αθηναίων.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νιώθετε κουρασμένοι αλλά δεν σας παίρνει ο ύπνος – 4 μυστικά που θα σας βοηθήσουν, σύμφωνα με νευρολόγο

ΕΙΝΑΠ: Έντονη αντίδραση για την αναδιάταξη του νοσοκομειακού χάρτη στη Δυτική Αττική

Κακοκαιρία: Πώς θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες του Δημοσίου την Τετάρτη – Τι ισχύει για τις απουσίες υπαλλήλων

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας: Στο περιθώριο η βιοτεχνία – Χωρίς παρεμβάσεις για το κόστος παραγωγής και ενέργειας ο κυβερ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Νικόλας Φαραντούρης: Η πρώτη αντίδρασή του μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ έθεσε, με απόφασή της, η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος τον ευρωβουλευτή Νικό...
18:53 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική στην Αττική – Οι αποφάσεις της διυπουργικής σύσκεψης και οι δηλώσεις Κεφαλογιάννη

Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής...
18:38 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Αιχμές Δούκα κατά Ανδρουλάκη: Η στρατηγική μας απέτυχε – Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται

Την ανησυχία του για την πορεία του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ο Χάρης Δούκας μιλώντας συνεδρίαση της Πολι...
18:36 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Λαφαζάνης: Καμία σχέση η ΚΥΑ 335 του 2015 με την ΚΥΑ του 2017 – Πάνω σε αυτή την Απόφαση οι υπουργοί, κυρίως της ΝΔ, ασέλγησαν βάναυσα

«Η ΚΥΑ 335 που υπέγραψα ως υπερ-υπουργός Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης τον Μάιο 2015 μαζί ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι