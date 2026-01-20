«Καρφιά» Γερουλάνου κατά Ανδρουλάκη: «Ο σχεδιασμός δεν έχει βγει, η ώρα για αλλαγές είναι τώρα» – Έντονος διάλογος με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Έναν έντονο διάλογο είχε κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος πήρε «σκυτάλη» από τον Χάρη Δούκα στην κριτική στην ηγεσία του κόμματος. «Ο σχεδιασμός δεν έχει βγει», είπε ο κ. Γερουλάνος σύμφωνα με πληροφορίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αλλαγές άμεσα, ενώ ζήτησε συχνότερη συνεδρίαση των κεντρικών οργάνων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αντέδρασε απαντώντας πως «δεν γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί», σημειώνοντας ότι όλες οι κρίσιμες αποφάσεις ελήφθησαν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ο διάλογος Ανδρουλάκη – Γερουλάνου στη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ

Γερουλάνος: Ο σχεδιασμός δεν έχει βγει. Η ώρα για αλλαγές είναι τώρα. Ζητώ συχνότερη συνεδρίαση οργάνων.

Ανδρουλάκης: Πώς γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί;

Γερουλάνος: Εκφράζω την αγωνία μου. Να συνεδριάζουν περισσότερο τα κεντρικά όργανα.

Ανδρουλάκης: Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν στην ΚΟ.

Γερουλάνος: Εγώ σου λέω αυτό που πιστεύω.

Αντιπαράθεση και με τον Χάρη Δούκα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να είχε διάλογο και με τον Χάρη Δούκα, στον οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε:

«Γιατί επιμένεις στις προκριματικές; Έγιναν πριν πολλά χρόνια και δεν είχαν καλά αποτελέσματα». «Αφού δεν είχαν καλά αποτελέσματα, γιατί μπήκαν στο καταστατικό;», απάντησε ο δήμαρχος Αθηναίων.