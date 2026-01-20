Να μ’ αγαπάς: Η Φωτεινή οδηγείται στο τμήμα ως ύποπτη για τον πυροβολισμό του Ορφέα, απόψε στις 20:00 στον Alpha

Νάντια Ρηγάτου

Media

Η Σοφία κατηγορεί τον Λευτέρη για την επίθεση κατά του Ορφέα στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ΄αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

 Ο Λευτέρης και η Φωτεινή, με την βοήθεια του Άγγελου και της δικηγόρου τους εξετάζουν τις λύσεις που έχουν στην περίπτωση που οι υποψίες της αστυνομίας στραφούν στη Φωτεινή.

Η Ζωή βρίσκεται ξανά μόνη με μια βαλίτσα στο δρόμο. Την ίδια στιγμή, η Σοφία προσπαθεί να πείσει τον αστυνόμο που έχει αναλάβει την έρευνα, πως ο ένοχος είναι χωρίς αμφιβολία ο Λευτέρης.

Η Νικαίτη βρίσκει την ευκαιρία και πείθει τον Χάρη πως είναι η ώρα να ηγηθεί του Ομίλου.

Η Σοφία με μια εξέταση DNA της Εβίτας απειλεί με νέα βόμβα την οικογένεια.

Η εμφάνιση μιας μάρτυρος της απόπειρας κατά του Ορφέα αλλάζει το σκηνικό…

 H αστυνομία αναζητά τον Λευτέρη στο σπίτι του Άγγελου, για τον πυροβολισμό του Ορφέα…

Δείτε το trailer

20:20 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

