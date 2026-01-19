Να μ’ αγαπάς: Επιστρέφει απόψε στις 20:00 με διπλό επεισόδιο και εξελίξεις που θα καθηλώσουν

Η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» επιστρέφει, απόψε στις 20:00, με διπλό επεισόδιο και καταιγιστικές εξελίξεις που θα ανατρέψουν τις ζωές όλων.

Η απελπισία οδηγεί τη Φωτεινή στα άκρα, όταν πυροβολεί τον Ορφέα. Εκείνος χαροπαλεύει στο νοσοκομείο, ενώ εκείνη βυθίζεται στην απόλυτη απόγνωση… Ο Άγγελος ψάχνει την Φωτεινή…

Η Ζωή φτάνει στο νοσοκομείο και συγκρούεται σκληρά με τον Θεόφιλο… Η Σοφία τυφλωμένη από μίσος, αποφασίζει να εκδικηθεί…

Μια εποχή τελείωσε και τώρα αρχίζει μια άλλη. Θα πληρώσουν όλοι…

Τι θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο, στις 20:00.

Η Φωτεινή πυροβολεί τον Ορφέα έξω από το σπίτι των Καλλιγά. Στο νοσοκομείο ο Ορφέας, σε κρίσιμη κατάσταση, χειρουργείται, ενώ Θεόφιλος, Εβίτα και Χάρης καταρρέουν και η Άννα μένει δίπλα του.

Οι κάμερες ασφαλείας δεν έχουν καταγράψει τίποτα, ενώ στο σπίτι της Χαρούλας ο Θεόφιλος τους απειλεί με κατάσχεση για να πετάξουν έξω τη Ζωή. Η Ζωή φτάνει στο νοσοκομείο, συγκρούεται σκληρά με Θεόφιλο και Σοφία και μένει εκεί για τον Ορφέα. Ο Άγγελος με τον Αχιλλέα ψάχνουν τη Φωτεινή.

Η Φωτεινή, βυθισμένη στην ενοχή της για τον πυροβολισμό του Ορφέα, περιπλανιέται στα όρια της τρέλας και της αυτοκαταστροφής. Ο Άγγελος τη βρίσκει την ύστατη στιγμή και την αποτρέπει να παραδοθεί, πείθοντάς τη να ζήσει για το παιδί που περιμένει.

Ο Ορφέας, μεταξύ ζωής και θανάτου επιστρέφει από το φως, ενώ στο νοσοκομείο και το σπίτι των Καλλιγάδων η αγωνία, η ενοχή και οι παλιές πληγές φουντώνουν. Ο Θεόφιλος χάνει τον έλεγχο, η Εβίτα προσπαθεί να κρατήσει ενωμένη την οικογένεια και η Σοφία, τυφλωμένη από μίσος, αποφασίζει να εκδικηθεί.

Παράλληλα, η Ζωή αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι της Χαρούλας και οι δεσμοί ανάμεσα στους ήρωες διαλύονται. Η Σοφία να κατηγορεί ψευδώς τον Λευτέρη για τον πυροβολισμό του Ορφέα.

Ο Θεόφιλος μαθαίνει για τον πυροβολισμό του Ορφέα…

Η γιατρός ενημερώνει την οικογένεια Καλιγά για την κατάσταση του Ορφέα.

