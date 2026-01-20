Γεωργιάδης για γρίπη: Αν χρειαστεί, θα εκδώσουμε οδηγίες για τη χρήση μάσκας στα νοσοκομεία εκ νέου

Νέα έκκληση για εμβολιασμό απηύθυνε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ενώ προειδοποίησε ότι αναμένεται νέο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο.

Αρχικά ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα ράντζα έπειτα από σχετικό ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 και είπε τα εξής:

«Ράντζα σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν. Στο Αττικόν που εντοπίζεται κυρίως το πρόβλημα, έχει ξεκινήσει ένα έργο που σε περίπου 1,5 χρόνο θα εξαφανίσει το πρόβλημα που είναι κυρίως θέμα χώρου».

Ο υπουργός Υγείας πρόσθεσε ότι «αυτή την εποχή βέβαια το πρόβλημα με τα ράντζα είναι οξυμμένο καθώς υπάρχει η επιδημία της γρίπης. Το 100% όσων προσέρχονται στα Επείγοντα με γρίπη είναι ανεμβολίαστοι».

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου, τόνισε ότι «δεν υπάρχει πρόβλημα με την επάρκεια των εμβολίων στα φαρμακεία. Υπήρξε μια παρεξήγηση, αλλά λύθηκε» και πρόσθεσε, «ακόμη και τώρα είναι πολύ σημαντικό να εμβολιαστούν οι πολίτες. Η προστασία θα ξεκινήσει έπειτα από 7 έως 14 μέρες και αναμένεται νέο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο».

Ο κ. Γεωργιάδης παρακάλεσε τους πολίτες να δείχνουν υπευθυνότητα και να βάζουν μάσκα όταν αισθάνονται πως έχουν κάποια συμπτώματα, αναφέροντας πως το στέλεχος Κ της γρίπης, που κυριαρχεί φέτος είναι πολύ μεταδοτικό.

«Αύριο με τον ΕΟΔΥ θα δούμε τα στοιχεία και θα έχουμε τις εκτιμήσεις και αν χρειαστεί θα εκδώσουμε οδηγίες για τη χρήση μάσκας στα νοσοκομεία εκ νέου για να επιβραδύνουμε την εξάπλωση» συμπλήρωσε.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στις ελλείψεις στα νοσοκομεία και παραδέχθηκε ότι υπάρχουν, κυρίως σε νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά είναι λιγότερες από όσες ήταν πριν από έναν χρόνο.

Σε ό, τι αφορά τη φυγή των γιατρών στο εξωτερικό για οικονομικούς λόγους, είπε ότι «αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε καθώς ειδικά μέσα στην Ε.Ε η αγορά εργασίας είναι ενιαία. Όμως μέσα στα τελευταία 5-6 χρόνια, αυξήσαμε τις αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ σε ποσοστό περίπου 25%. Μέσα στο 2026 θα αυξηθούν και οι αποδοχές του υπόλοιπου νοσηλευτικού προσωπικού».