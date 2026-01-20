Σε αυξημένη επιφυλακή το ΟΑΚΑ λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην Αττική

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για την ασφάλεια αθλητριών, αθλητών, αθλουμένων και επισκεπτών, θέτει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα επιφυλακής κατόπιν της έκδοσης Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για την Αττική.

Τα μέτρα αφορούν στην πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση φαινομένων όπως ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ και της Παιανίας, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η ενημέρωση του ΟΑΚΑ:

«Με βάση το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (36 ώρες) για την Αττική (ισχυρές βροχές/καταιγίδες, χιονοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι), ολόκληρος ο μηχανισμός του ΟΑΚΑ βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή με κύριο γνώμονα την ασφάλεια αθλητριών, αθλητών, αθλουμένων και επισκεπτών στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις ΟΑΚΑ και Παιανίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ

• Αποφύγετε υπαίθριες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια έντονων φαινομένων.

• Σε περίπτωση κεραυνών/καταιγίδας, διακόψτε άμεσα την άσκηση και μετακινηθείτε σε κλειστό χώρο.

• Μην παραμένετε κάτω από δέντρα, μεταλλικές κατασκευές, φωτιστικούς ιστούς ή κοντά σε περιφράξεις.

• Προσοχή σε ολισθηρά δάπεδα (είσοδοι, ράμπες, σκάλες, διάδρομοι). Κινείστε αργά και προσεκτικά.

• Σε χιονόπτωση/παγετό χρησιμοποιείτε αντιολισθητικά υποδήματα και αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις.

• Ακολουθείτε αποκλειστικά τις οδηγίες του προσωπικού ασφάλειας και τη σήμανση των εγκαταστάσεων.

• Ενδέχεται να υπάρξουν περιορισμοί πρόσβασης ή προσωρινή αναστολή λειτουργίας χώρων για λόγους ασφάλειας.

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων».

