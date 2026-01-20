Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ ΠΑΣΟΚ: Ανεπαρκής και προσχηματική η σύσταση διακομματικής για τον αγροτικό τομέα – Η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Σύνοψη από το

  • Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί τη σύσταση διακομματικής επιτροπής της Βουλής για τον αγροτικό τομέα «ως ανεπαρκή και προσχηματική», τονίζοντας ότι «δεν μπορούν να παράγουν ένα πραγματικό εθνικό σχέδιο».
  • Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει «εθνικό διάλογο με τη συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, με σαφή δομή, αποστολή και χρονοδιάγραμμα, σε τρεις διακριτές φάσεις».
  • Για το ΠΑΣΟΚ, «το ζήτημα δεν είναι διαχειριστικό ούτε επικοινωνιακό. Είναι βαθιά εθνικό», καθώς αφορά τη διατροφική ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της χώρας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΠΑΣΟΚ- Πολιτική Γραμματεία

Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί τη σύσταση διακομματικής επιτροπής της Βουλής για τον αγροτικό τομέα «ως ανεπαρκή και προσχηματική», τονίζεται σε ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας της κεντρικής οργανωτικής επιτροπής συνεδρίου του κόμματος, που συνεδρίασε νωρίτερα.

Αναφέρεται δε, ότι «σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, οι διακομματικές επιτροπές αποτυπώνουν απλώς τον κοινοβουλευτικό συσχετισμό δυνάμεων και δεν μπορούν να παράγουν ένα πραγματικό εθνικό σχέδιο. Πολύ περισσότερο, δεν διαθέτουν ούτε τη σύνθεση, ούτε την τεχνογνωσία, ούτε τον χρόνο που απαιτεί ένα ζήτημα στρατηγικής σημασίας, όπως η αγροτική παραγωγή και η διατροφική ανθεκτικότητα της χώρας στη νέα ΚΑΠ».

Η ΠΓ της ΚΟΕΣ υποστηρίζει ότι «τόσο ο τρόπος, που η κυβέρνηση αξιοποίησε την πλειοψηφία για να συγκαλύψει τις ευθύνες της, στην ολομέλεια και τις εξεταστικές, όσο και το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει τετελεσμένα με την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, συνηγορούν περαιτέρω για την απόρριψη της κυβερνητικής πρότασης».

Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει «εθνικό διάλογο με τη συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, με σαφή δομή, αποστολή και χρονοδιάγραμμα, σε τρεις διακριτές φάσεις». Συγκεκριμένα:

«(α) Επιστημονική φάση, διάρκειας τεσσάρων μηνών, με ανεξάρτητη επιτροπή κορυφαίων ειδικών από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, πανεπιστήμια και τον αγροτικό τομέα, η οποία θα καταρτίσει τεκμηριωμένο σχέδιο για την πολιτική γης, τις αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών και προϊόντων με στόχο την επιλογή στρατηγικών προϊόντων της χώρας, τους στόχους αυτάρκειας, τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες εισροές και τη στοχευμένη αξιοποίηση της ΚΑΠ, την οργάνωση συλλογικών σχημάτων παραγωγής και εμπορίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροτικής δραστηριότητας, την εκπαίδευση και διαρκή κατάρτιση των αγροτών, τον ρόλο, τη δομή του ΥΠΑΑΤ και των φορέων χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και ένα συνεκτικό σχέδιο προσέλκυσης νέων στο αγροτικό επάγγελμα μέσα από εκπαίδευση, κίνητρα, πρόσβαση στη γη και εκσυγχρονισμό του αγροτικού επαγγέλματος.

(β) Φάση εθνικού διαλόγου και σύνθεσης, με βάση το επιστημονικό σχέδιο, με τη συμμετοχή όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, των οργανώσεων των αγροτών, των συνεταιρισμών, της κτηνοτροφίας, των επιχειρήσεων της διατροφικής βιομηχανίας και της πανεπιστημιακής κοινότητας, ώστε ο διάλογος να καταλήξει σε μια εθνική στρατηγική για την αγροτική παραγωγή και τη διατροφική ανθεκτικότητα, με συγκεκριμένους στόχους, εργαλεία και χρονοδιαγράμματα.

(γ) Θεσμική φάση, κατά την οποία η εθνική στρατηγική κατατίθεται στη Βουλή και τα κόμματα προχωρούν στην τελική τους τοποθέτηση, με στόχο – εφόσον επιτευχθεί – τη διαμόρφωση ευρείας συναίνεσης δεσμευτικής για την επόμενη δεκαετία, ώστε η αγροτική πολιτική να αποκτήσει συνέχεια, σταθερότητα και προβλεψιμότητα πέρα από κυβερνητικούς κύκλους».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, για το ΠΑΣΟΚ «το ζήτημα δεν είναι διαχειριστικό ούτε επικοινωνιακό. Είναι βαθιά εθνικό» και «αφορά την παραγωγική βάση της χώρας, τη διατροφική ασφάλεια, το εμπορικό ισοζύγιο και την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε συνθήκες κρίσης. Αφορά κυρίως την επιβίωση και το ξαναζωντάνεμα της υπαίθρου». «Χωρίς εθνική στρατηγική, η νέα ΚΑΠ θα επιταχύνει τη συρρίκνωση. Με εθνικό σχέδιο, μπορεί να αποτελέσει εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης και εθνικής ανθεκτικότητας», τονίζεται εν κατακλείδι επί του αγροτικού ζητήματος.

Όσον αφορά στο ζήτημα της διεύρυνσης, η ΠΓ της ΚΟΕΣ του κόμματος, σημειώνει στην ανακοίνωσή της, ότι «η αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση είναι πάγια πολιτική ενσωματωμένη στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυση του, πάντοτε λειτουργούσε ως σημαντική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση πλειοψηφικού πολιτικού και κοινωνικού ρεύματος». Αναφέρει ότι «το εύρος της πρόσκλησης καλύπτει στελέχη από όλους τους χώρους», ότι «απευθυνόμαστε στις παραγωγικές, δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας, σε όλους τους προοδευτικούς, δημοκράτες και αριστερούς πολίτες» και πως στόχος είναι «η αναγέννηση της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης, της σύγχρονης κεντροαριστεράς».

«Το συνέδριό μας φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα ανοιχτό, δημοκρατικό σώμα διαλόγου για πρόσωπα, κινήσεις, κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Ο στόχος μας είναι η νίκη στις εκλογές και ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης με κύριο κορμό το κίνημά μας», τονίζεται στην ανακοίνωση, όπου επίσης επισημαίνεται ότι «η επιτροπή διεύρυνσης της οποίας η σύνθεση θα ανακοινωθεί στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, συγκροτείται θεσμικά και διαρθρώνεται σε κάθε νομό της χώρας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νιώθετε κουρασμένοι αλλά δεν σας παίρνει ο ύπνος – 4 μυστικά που θα σας βοηθήσουν, σύμφωνα με νευρολόγο

ΕΙΝΑΠ: Έντονη αντίδραση για την αναδιάταξη του νοσοκομειακού χάρτη στη Δυτική Αττική

Οι 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και οι 30 μεταρρυθμίσεις για το 2026: Η αναλυτική παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδια...

Νέο κληρονομικό δίκαιο: Τι ισχύει κατά περίπτωση μέσα από παραδείγματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Νικόλας Φαραντούρης: Η πρώτη αντίδρασή του μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ

Εκτός ΣΥΡΙΖΑ έθεσε, με απόφασή της, η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος τον ευρωβουλευτή Νικό...
19:50 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

«Καρφιά» Γερουλάνου κατά Ανδρουλάκη: «Ο σχεδιασμός δεν έχει βγει, η ώρα για αλλαγές είναι τώρα» – Έντονος διάλογος με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

Έναν έντονο διάλογο είχε κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕ...
18:53 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική στην Αττική – Οι αποφάσεις της διυπουργικής σύσκεψης και οι δηλώσεις Κεφαλογιάννη

Διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής...
18:38 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Αιχμές Δούκα κατά Ανδρουλάκη: Η στρατηγική μας απέτυχε – Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται

Την ανησυχία του για την πορεία του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ο Χάρης Δούκας μιλώντας συνεδρίαση της Πολι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι