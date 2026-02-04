Κωνσταντίνος Παντελίδης για τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη: «Για εμάς είναι σαν να έγινε χθες»

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται δέκα χρόνια από τον θάνατο του Παντελίδη Παντελίδη. Ήταν 18 Φεβρουαρίου του 2016, όταν η είδηση της απώλειας του επιτυχημένου ερμηνευτή, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, συγκλόνισε το πανελλήνιο. Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης, που τότε ήταν μόλις 14 ετών, σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, μίλησε και για τον χαμό του αδελφού του.

Σχετικά με το γεγονός πως φέτος συμπληρώνονται δέκα χρόνια από τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη, ο Κωνσταντίνος Παντελίδης είπε πως: «Για εμάς είναι σαν να έχει γίνει χθες. Τον πρώτο καιρό δεν αντέχαμε σαν οικογένεια να ακούμε τα τραγούδια του, γιατί στεναχωριόμασταν και είναι λογικό. Με τον καιρό σου λείπει παραπάνω, τον ζητάς να τον βλέπεις, στα social media, σε φωτογραφίες, στα βίντεο, το ζητάς, γίνεται ανάποδα».

«Όταν χάνεις στα 14 σου τον αδελφό σου, προφανώς η γραμμή μεταξύ παιδιού και εφηβείας γίνεται κάτι περίεργο εκεί, δεν το συζητάμε. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο!», συνέχισε ο τραγουδιστής.