Παντελής Παντελίδης: Εκδικάστηκαν οι αποζημιώσεις για το τροχαίο – Τα ποσά που θα πάρουν η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου

Κλείνει ουσιαστικά σήμερα η υπόθεση του τροχαίου δυστυχήματος στο οποίο έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Παντελής Παντελίδης, και τραυματίστηκαν σοβαρά οι Μίνα Αρναούτη και Φρόσω Κυριάκου. Το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε την απόφασή του, η οποία επαναβεβαιώνει τον τραγικό ρόλο του οδηγού, επισημαίνοντας παράλληλα μερική ευθύνη των δύο γυναικών.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο Παντελής Παντελίδης αναγνωρίζεται ως ο οδηγός του οχήματος. Επίσης, το δικαστήριο καταλογίζει 50% συνυπαιτιότητα στις δύο επιβάτιδες, επειδή επιβιβάστηκαν σε όχημα το οποίο οδηγούσε μεθυσμένος οδηγός, αλλά και της μη χρήσης ζώνης ασφαλείας.

Αυτά τα δύο στοιχεία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην περιορισμένη επιδίκαση αποζημιώσεων.

Οι αποζημιώσεις που ορίζονται στο 106σέλιδο έγγραφο της απόφασης είναι, σύμφωνα με το Mega:

  • Μίνα Αρναούτη: 39.000 ευρώ
  • Φρόσω Κυριάκου: 9.000 ευρώ

Η απόφαση προβλέπει ότι τα ποσά θα καταβληθούν αρχικά από την ασφαλιστική εταιρία, η οποία θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων από την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη, καθιστώντας σαφή τη δικαστική ανάθεση ευθύνης στον οδηγό του οχήματος.

Παράλληλα, το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει η οικογένεια του τραγουδιστή, θέτοντας τέλος στην υπόθεση σε αυτό το σκέλος.

Το δικαστήριο αναφέρει χαρακτηριστικά στο σκεπτικό του:

  • Ο οδηγός του οχήματος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Οι επιβάτιδες δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας.
  • Η συνυπαιτιότητα των επιβατών μειώνει την αποζημίωση που μπορεί να επιδικαστεί.

Με βάση την απόφαση, η διαδικασία καταβολής των χρημάτων θα ξεκινήσει άμεσα μέσω της ασφαλιστικής εταιρίας, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει πιθανή διεκδίκηση από την πλευρά της εταιρίας προς την οικογένεια του εκλιπόντος. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει ότι οι δύο επιβάτιδες θα λάβουν τα ποσά, χωρίς να χρειαστεί άμεση ανάμειξη της οικογένειας στην πρώτη φάση.

