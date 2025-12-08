Φθιώτιδα: Τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο νταλικών και εμπλοκή αυτοκινήτου στην Αθηνών-Λαμίας – Συγκλονιστικές εικόνες 

Τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο νταλικών και εμπλοκή ενός ακόμη ΙΧ, σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών, έξω από την Αμφίκλεια και πριν την Κάτω Τιθορέα.

Σύμφωνα με το LamiaReport, μια νταλίκα με πινακίδες Πολωνίας κινούνταν με κατεύθυνση προς Λαμία, όταν από αδιευκρίνιστο λόγο έφυγε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλη νταλίκα που οδηγούσε Έλληνας, γύρω στα 60, ο οποίος κινούνταν προς Λιβαδειά.

Στη συνέχεια, η νταλίκα με τις ξένες πινακίδες «δίπλωσε» στη μέση του οδοστρώματος, περνώντας ξυστά από ένα ΙΧ, το οποίο ήταν ακριβώς πίσω από την άλλη νταλίκα και έπεσε τελικά, επάνω σε έτερο αυτοκίνητο που ακολουθούσε αμέσως μετά.

Από την πρώτη και σφοδρότερη σύγκρουση τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός του, ο Έλληνας οδηγός της δεύτερης νταλίκας, ενώ ελαφρά χτύπησε ο αλλοδαπός οδηγός. Οι επιβάτες του ΙΧ δεν τραυματίστηκαν, ενώ από θαύμα γλύτωσε και το αυτοκίνητο που ήταν ακριβώς πίσω από την ελληνική νταλίκα.

Στο σημείο επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες, ενώ οι ουρές από τα οχήματα είναι ατελείωτες, σε σημείο να υπάρχει δυσκολία ακόμη και για την προσέγγιση ασθενοφόρων, πυροσβεστικών και αστυνομικών οχημάτων.

Ο Έλληνας οδηγός της νταλίκας απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες για να διακομιστεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας κι από κει στο Νοσοκομείο Λαμίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει χτυπήσει στα πόδια.

Δείτε φωτογραφίες:

