Αντώνης Καρυστινός: Η συγκινητική εξομολόγηση για την κόρη του – «Προσπαθούσα να συγκρατώ τις στιγμές και το θυμάμαι αυτό, το είχα αγωνία»

Η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου, υποδέχτηκε στην εκπομπή της τον Αντώνη Καρυστινό. Ο επιτυχημένος ηθοποιός, τον οποίο φέτος το τηλεοπτικό κοινό απολαμβάνει στην σειρά του ALPHA «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε και στην κόρη του. Μάλιστα, εξομολογήθηκε την αγωνία του, να μην ξεχνάει τις στιγμές που περνάει μαζί της, λόγω της καθημερινότητας.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση που δέχτηκε για το αν θυμάται τις πρώτες στιγμές, ο Αντώνης Καρυστινός απάντησε: «Βέβαια. Ο πόνος μου εμένα ήταν ότι δεν θέλω να ξεχνάω τις στιγμές αυτές.

Έρχεται η καθημερινότητα που πρέπει να φροντίζεις πράγματα, που καλύπτει τα πάντα και λες “την προηγούμενη εβδομάδα ας πούμε, πώς με κοίταξε, τι κράτησε στα χέρια της, τι φωνούλες έβγαλε;”».

«Και έλεγα, ας πούμε, ότι “θέλω να τα σημειώνω, δεν θέλω να τα ξεχνάω”. Γιατί εσείς οι μαμάδες συνδέεστε πολύ πιο δυναμικά από ό,τι εμείς. Προσπαθούσα να συγκρατώ τις στιγμές και το θυμάμαι αυτό, το είχα αγωνία. Και τώρα ακόμα!», πρόσθεσε ο καταξιωμένος καλλιτέχνης.