Αντώνης Καρυστινός: Η συγκινητική εξομολόγηση για την κόρη του – «Προσπαθούσα να συγκρατώ τις στιγμές και το θυμάμαι αυτό, το είχα αγωνία»

  • Ο Αντώνης Καρυστινός, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε και στην κόρη του.
  • Ο επιτυχημένος ηθοποιός εξομολογήθηκε την αγωνία του, να μην ξεχνάει τις στιγμές που περνάει μαζί της, λόγω της καθημερινότητας.
  • Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «προσπαθούσα να συγκρατώ τις στιγμές και το θυμάμαι αυτό, το είχα αγωνία. Και τώρα ακόμα!».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αντώνης Καρυστινός

Η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου, υποδέχτηκε στην εκπομπή της τον Αντώνη Καρυστινό. Ο επιτυχημένος ηθοποιός, τον οποίο φέτος το τηλεοπτικό κοινό απολαμβάνει στην σειρά του ALPHA «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε και στην κόρη του. Μάλιστα, εξομολογήθηκε την αγωνία του, να μην ξεχνάει τις στιγμές που περνάει μαζί της, λόγω της καθημερινότητας.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση που δέχτηκε για το αν θυμάται τις πρώτες στιγμές, ο Αντώνης Καρυστινός απάντησε: «Βέβαια. Ο πόνος μου εμένα ήταν ότι δεν θέλω να ξεχνάω τις στιγμές αυτές.

Έρχεται η καθημερινότητα που πρέπει να φροντίζεις πράγματα, που καλύπτει τα πάντα και λες “την προηγούμενη εβδομάδα ας πούμε, πώς με κοίταξε, τι κράτησε στα χέρια της, τι φωνούλες έβγαλε;”».

«Και έλεγα, ας πούμε, ότι “θέλω να τα σημειώνω, δεν θέλω να τα ξεχνάω”. Γιατί εσείς οι μαμάδες συνδέεστε πολύ πιο δυναμικά από ό,τι εμείς. Προσπαθούσα να συγκρατώ τις στιγμές και το θυμάμαι αυτό, το είχα αγωνία. Και τώρα ακόμα!», πρόσθεσε ο καταξιωμένος καλλιτέχνης.

