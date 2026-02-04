Επστάιν: Μαζί με τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου ζήτησαν από χορεύτρια εξωτικών χορών να συμμετάσχει σε σεξουαλικές πράξεις

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίνδσορ, ο αδερφός του βασιλιά Καρόλου της Βρετανίας και ο Τζέφρι Επστάιν ζήτησαν από μια εξωτική χορεύτρια να «συμμετάσχει σε διάφορες σεξουαλικές πράξεις» στο σπίτι του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία στη Φλόριντα, σύμφωνα με μια νομική επιστολή.

Σε μια επιστολή που δημοσιεύθηκε ως μέρος της τελευταίας δέσμης αρχείων από την υπόθεση Επστάιν, ο δικηγόρος της ανώνυμης γυναίκας ανέφερε ότι της προσφέρθηκαν 10.000 δολάρια για να χορέψει και ότι μετά την παράστασή της, ο Επστάιν και ο Άντριου της ζήτησαν να κάνουν τρίο.

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι η γυναίκα δεν είχε πληρωθεί το ποσό που της είχαν υποσχεθεί και ότι της ζήτησαν να κρατήσει μυστική την συνάντηση, το 2006, κατά την οποία «της φέρθηκαν σαν πόρνη», με αντάλλαγμα την καταβολή 250.000 δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Ο Άντριου σταθερά αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Η επιστολή, με ημερομηνία Μαρτίου 2011, ισχυρίζεται ότι η γυναίκα και άλλες εξωτικές χορεύτριες από το «Rachel’s Strip Club» στο West Palm Beach είχαν μεταφερθεί με αυτοκίνητο στο σπίτι του Επστάιν, όπου τους είχαν υποσχεθεί 10.000 δολάρια για να χορέψουν.

Το έγγραφο ισχυρίζεται ότι στο σπίτι του Επστάιν υπήρχαν «άλλες νεαρές γυναίκες ντυμένες προκλητικά» για το πάρτι, μερικές από τις οποίες «φαίνονταν να είναι μόλις 14 ετών». Ο δικηγόρος της γυναίκας ανέφεραν τώρα ότι μετά την άφιξή της, την οδήγησαν στον επάνω όροφο, όπου ο Επστάιν την σύστησε στον Άντριου, σύμφωνα με την επιστολή.

«Να κάνουμε ένα τρίο;»

Ο δικηγόρος ισχυρίζεται: «Η πελάτισσά μου χόρεψε για τους άνδρες, βγάζοντας τα ρούχα της μέχρι που έμεινε μόνο με το σουτιέν και το εσώρουχό της. Ο Επστάιν και ο (τότε) πρίγκιπας Άντριου είπαν στη πελάτισσά μου ότι ήθελαν να κάνουν τρίο.

Αυτή απάντησε ότι είχε προσληφθεί για να χορέψει, όχι για να κάνει σεξ. Ο Epstein είπε ότι θα την πλήρωναν αργότερα για το χορό και την έπεισαν να συμμετάσχει σε διάφορες σεξουαλικές πράξεις».

Η επιστολή ισχυρίζεται ότι «αφού οι άνδρες ικανοποιήθηκαν», την προσκάλεσαν να ταξιδέψει μαζί τους στις Παρθένες Νήσους, αλλά εκείνη αρνήθηκε.  Ο δικηγόρος είπε επίσης ότι της είχαν πληρώσει μόνο 2.000 δολάρια από τα 10.000 δολάρια που της είχαν υποσχεθεί.

Η γυναίκα δεν είχε προχωρήσει σε αγωγές στο παρελθόν επειδή «δεν ήταν περήφανη για τις συνθήκες εκείνης της νύχτας», αναφέρει η επιστολή. «Εργαζόταν ως χορεύτρια εξωτικών χορών, αλλά της φέρθηκαν σαν να ήταν πόρνη».

Δεν είναι σαφές τι απέγινε με την αγωγή. Ο Άντριου δέχεται αυξανόμενη πίεση να καταθέσει στοιχεία σχετικά με τη σχέση του με τον αποθανόντα καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Επστάιν.

Φωτογραφίες που φαίνεται να δείχνουν τον πρώην πρίγκιπα να γονατίζει πάνω από μια γυναίκα που βρίσκεται στο έδαφος περιλαμβάνονται στην τελευταία παρτίδα αρχείων της υπόθεσης Επστάιν που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή. Και οι δύο είναι πλήρως ντυμένοι.

Ο Άντριου έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες, τις οποίες έχει επανειλημμένα αρνηθεί, ότι κακοποίησε σεξουαλικά την Βιρτζίνια Τζιούφρε, όταν ήταν έφηβη, αφού αυτή δήλωσε ότι είχε πέσει θύμα εμπορίας ανθρώπων από τον Επστάιν.  Ο Άντριου κατέβαλε οικονομική αποζημίωση στην Giuffre για να διευθετήσει μια αστική αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση το 2022.

18:52 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

