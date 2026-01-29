Βέροια: 89χρονος μπήκε ανάποδα στην Εγνατία Οδό – Κινήθηκε αντίθετα για 10 χλμ

Σύνοψη από το

  • Ένας 89χρονος οδηγός εντοπίστηκε να κινείται για 10 χλμ στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, στην περιοχή της Βέροιας.
  • Μία 50χρονη οδηγός, στην προσπάθειά της να τον αποφύγει, τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Βέροιας.
  • Ο ηλικιωμένος συνελήφθη από την Αστυνομία και του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια και παραβάσεις του ΚΟΚ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Ένας 89χρονος οδηγός εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού, στη Βέροια.

Μία 50χρονη οδηγός, προκειμένου να τον αποφύγει, έπεσε πάνω στο διαχωριστικό στηθαίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Βέροιας, όπου νοσηλεύεται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη χθες γύρω στις 3 μετά το μεσημέρι. Ο 89χρονος εισήλθε ανάποδα στην Εγνατία Οδό, από τον κόμβο της Βέροιας, κινούμενος στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, δηλαδή στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνταν κανονικά.

Διανύοντας μία απόσταση περίπου 10 χλμ. -κι αφού συνέβη το τροχαίο με την 50χρονη- ο ηλικιωμένος βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο μέσω του κόμβου Κουλούρας, όπου συνελήφθη από αστυνομικούς που είχαν ειδοποιηθεί.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια και παραβάσεις του ΚΟΚ.

Πηγή: ΑΠΕ

