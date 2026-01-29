Ρουμανία: Βίντεο λίγο πριν από την αεροδιακομιδή των 2 τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ήταν από νωρίς στο αεροδρόμιο στη Ρουμανία προκειμένου να παραλάβουν τους δύο οπαδούς του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο φρικτό δυστύχημα που συνέβη όταν το βαν πους τους μετέφερε συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό ενώ πήγαιναν στη Λυών για να παρακολουθήσουν τον ευρωπαϊκό αγώνα της ομάδας τους.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρονται με αεροδιακομιδή στην Ελλάδα, αφού πρώτα εξετάστηκαν και από τους γιατρούς που ήταν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ και άναψαν το πράσινο φως για τη μεταφορά τους.

Ο τρίτος τραυματίας παραμένει στο νοσοκομείο της Ρουμανίας και μάλιστα χρειάστηκε να χειρουργηθεί έπειτα από ένα αιμάτωμα που διαπιστώθηκε κατά τη μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε, αλλά είναι καλά στην υγεία του.

