Ρουμανία: Βίντεο λίγο πριν από την αεροδιακομιδή των 2 τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Σύνοψη από το

  • Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ βρέθηκε στη Ρουμανία για την παραλαβή δύο οπαδών του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν σε φρικτό δυστύχημα, όταν το βαν τους συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό.
  • Οι δύο τραυματίες μεταφέρονται με αεροδιακομιδή στην Ελλάδα, αφού πρώτα εξετάστηκαν και από τους γιατρούς του ΕΚΑΒ που άναψαν το πράσινο φως για τη μεταφορά τους.
  • Ο τρίτος τραυματίας παραμένει στο νοσοκομείο της Ρουμανίας και μάλιστα χρειάστηκε να χειρουργηθεί έπειτα από ένα αιμάτωμα, αλλά είναι καλά στην υγεία του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρουμανία: Βίντεο λίγο πριν από την αεροδιακομιδή των 2 τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ήταν από νωρίς στο αεροδρόμιο στη Ρουμανία προκειμένου να παραλάβουν τους δύο οπαδούς του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στο φρικτό δυστύχημα που συνέβη όταν το βαν πους τους μετέφερε συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό ενώ πήγαιναν στη Λυών για να παρακολουθήσουν τον ευρωπαϊκό αγώνα της ομάδας τους.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρονται με αεροδιακομιδή στην Ελλάδα, αφού πρώτα εξετάστηκαν και από τους γιατρούς που ήταν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ και άναψαν το πράσινο φως για τη μεταφορά τους.

Ο τρίτος τραυματίας παραμένει στο νοσοκομείο της Ρουμανίας και μάλιστα χρειάστηκε να χειρουργηθεί έπειτα από ένα αιμάτωμα που διαπιστώθηκε κατά τη μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε, αλλά είναι καλά στην υγεία του.

Δείτε το βίντεο του ERTNews:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αχίλλειος τενοντίτιδα, αγκώνας του τενίστα, ώμος του κολυμβυτή και γόνατο του άλτη: Επιστήμονες ανακαλύπτουν τι τα προκαλεί

Γρίπη: Σε επαγρύπνηση το Σύστημα Υγείας για ενδεχόμενο δεύτερο κύμα

Στη Φρανκφούρτη ο Πιερρακάκης: Με ποιους θα συναντηθεί – Η ατζέντα των συζητήσεων

Επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ: Ποια πιστώνονται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Συναγερμός: Διέρρευσαν 48 εκατομμύρια στοιχεία σύνδεσης Gmail – Τι λένε οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας

Ζώντας σαν σουλτάνοι: Οι καλομαθημένες αδέσποτες γάτες της Κωνσταντινούπολης
περισσότερα
11:44 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Βέροια: 89χρονος μπήκε ανάποδα στην Εγνατία Οδό – Κινήθηκε αντίθετα για 10 χλμ

Ένας 89χρονος οδηγός εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομ...
10:54 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στην Αττική

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ. Πού θα «χτυπήσει» η κακ...
10:30 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Γλυφάδα: Σήμερα η απολογία του 46χρονου πατροκτόνου

Eνώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγείται ο 46χρονος που μαχαίρ...
10:24 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Υπουργείο Παιδείας: Τι ισχύει με τις απουσίες μαθητών που έχουν νοσήσει με γρίπη και άλλες ιογενείς λοιμώξεις – Η εγκύκλιος

Εγκύκλιο έχει εκδώσει το υπουργείο Παιδείας καθώς οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού και ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι