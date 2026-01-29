Κωνσταντοπούλου για Ίμια: Η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται καλά ότι δεν έχει μάθει την αλήθεια – Επικίνδυνη η δράση της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική

Για τα όσα είπε απευθυνόμενη στον βουλευτή της ΝΔ, Νίκο Βλαχάκο για τα Ίμια, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και το δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα με νεκρές 5 εργαζόμενες, μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Σχετικά με την τραγωδία στα Τρίκαλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι «οι γυναίκες εργάτριες εγκαταλείφθηκαν σε μία εντελώς επισφαλή κατάσταση για μεγάλο διάστημα και αυτοί που όφειλαν να μεριμνήσουν για την ασφάλεια των εργαζομένων, δεν μερίμνησαν. Και δεν μιλώ μόνο για την εργοδοσία αλλά και για την κυβέρνηση. Θεωρώ ανατριχιαστικό ότι ακόμη και σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί να καλλωπίσει την κατάσταση και αντί να δει κατάματα τις ευθύνες της και να δράσει, μας λέει ότι είναι λιγότεροι οι νεκροί. Η κυβέρνηση κάνει κόλπα όπως παντού, υποκαταγράφει τα ατυχήματα και δυστυχήματα, δεν καταγράφει ατυχήματα και δυστυχήματα».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διευκρίνισε ότι «δεν καταγράφουν τα ναυτικά ατυχήματα και δυστυχήματα, ούτε τους εργαζόμενους σε αγροτικές εργασίες ή στο Δημόσιο και την Αυτοδιοίκηση. Δεν καταγράφουν τα ατυχήματα πηγαίνοντας ή φεύγοντας κάποιοι από την εργασία τους. Άνθρωποι σκοτώνονται σε τροχαία λόγω υπερεργασίας. Η κυβέρνηση «μαγειρεύει» τα στοιχεία».

Σχετικά με τη «Βιολάντα» είπε ότι «δεν πρέπει να αφεθεί η έρευνα να χειραγωγηθεί. Πρέπει να διερευνηθεί αν υπάρχει κάποια εύνοια της κυβέρνησης προς την επιχείρηση» και πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει τέτοιες βιομηχανίες να παραμένουν ανέλεγκτες για καιρό».

Για τα Ίμια

«Έχω πολύ ζωντανή ανάμνηση των Ιμίων και των γεγονότων. Η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται πολύ καλά ότι δεν έχει μάθει την αλήθεια για το τι έγινε στα Ίμια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ελικόπτερο καταρρίφθηκε. Εγώ αυτό πιστεύω. Επίσης τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μία ομερτά και μέσα στη Βουλή είναι ο αδελφός ενός από τους ανθρώπους που αφαιρέθηκε η ζωή τους εκείνη τη νύχτα. Ενώ τους τιμούμε ως ήρωες, δεν αναλαμβάνει κανείς ευθύνη» είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνέχισε:

«Δεν τον επέπληξα τον κ. Βλαχάκο, τον έχω προσκαλέσει στην Ολομέλεια της Βουλής, και έχω ζητήσει από την πρώτη στιγμή να ανοίξει ο φάκελος και να μάθει η ελληνική κοινωνία την αλήθεια. Ο κ. Βλαχάκος έχει μια ευθύνη και ως αδελφός ήρωα και ως βουλευτής. Χθες άδραξε την ευκαιρία και είπε ότι έχει ζητήσει να ανοιχτεί ο φάκελος. Είπε πράγματα συγκλονιστικά και θα έπρεπε να μιλήσει νωρίτερα».

Για τη δήλωση Λαζαρίδη για «γκριζάρισμα» στο Αιγαίο

«Δεν αποδέχομαι ούτε για αστείο να μιλάνε για γκριζαρίσματα εκπρόσωποι της ελληνικής Πολιτείας. Ο κ. Λαζαρίδης είναι ένα πρόσωπο υπόλογο και ελεγχόμενο. Ήταν στρατιωτικός συντάκτης εκείνη την περίοδο και παρατρεχάμενος του Τσοχατζόπουλου. Τον έχω δει σε φωτογραφίες να χασκογελάει δίπλα του» σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχετικά με τη δήλωση του Μακάριου Λαζαρίδου περί «γκριζαρίσματος» και πρόσθεσε: «Ο κ. Λαζαρίδης παίζει παιχνίδια».

Για την εξωτερική πολιτική

«Δεν έχω διαβάσει την παρέμβαση της Μαρίας Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά. Εμείς έχουμε ατζέντα και για την εξωτερική πολιτική και για τα εθνικά θέματα πολύ αναλυτική» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συμπλήρωσε:

«Υπάρχει επικίνδυνη δράση της κυβέρνησης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Έχω ζητήσει με επιστολή μου στον Πρόεδρο της Βουλής να γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια και σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τη θέση της χώρας. Ανησυχώ πάρα πολύ. Ο πρωθυπουργός έγραψε ανιστόρητα και με επιπολαιότητα ότι δεν συζητάμε θέματα νομιμότητας όταν έγινε στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα. Μια τέτοια τοποθέτηση Έλληνα Πρωθυπουργού σημαίνει αμέσως επιχειρήματα στην Τουρκία για νομιμοποίηση της εισβολής και κατοχής στην Κύπρο. Έχουμε έναν πρωθυπουργό που κρύβεται από τη Βουλή, προφασίζεται ότι θα πάει στο Νταβός για να μην έρθει στη Βουλή για τα αγροτικά. Παίζει τη γάτα με το ποντίκι, παίζει κρυφτό».

Η ίδια τόνισε ότι «θα έπρεπε να υπάρχει εθνική συνεννόηση σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και λειτουργία του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών».

Δείτε το βίντεο: