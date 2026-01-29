Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στην Αττική

Σύνοψη από το

  • Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχουν μεταβολές από το αρχικό δελτίο.
  • Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (29-01-26).
  • Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά μέχρι το μεσημέρι, ενώ στην Αττική αναμένονται πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Καιρός βροχή

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ.

Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Επικαιροποίηση Πέμπτη 29-01-2026/10.30 τοπική

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Τετάρτη (28-01-26) με α.α.3 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν μεταβολές από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (29-01-26):

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

11:44 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

