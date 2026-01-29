Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στην Αττική

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ.

Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Επικαιροποίηση Πέμπτη 29-01-2026/10.30 τοπική

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Τετάρτη (28-01-26) με α.α.3 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν μεταβολές από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (29-01-26):

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

