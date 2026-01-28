Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Σύνοψη από το

  • Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ, καθώς νέα κακοκαιρία είναι προ των πυλών. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.
  • Η πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού αναμένεται αύριο Πέμπτη (29-01-26), επηρεάζοντας κυρίως τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.
  • Κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τη Θράκη. Στην Αττική αναμένονται πρόσκαιρα φαινόμενα τις μεσημβρινές ώρες.
Οι περιοχές που είναι στο επίκεντρο

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας προβλέπεται αύριο Πέμπτη (29-01-26) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Πέμπτη (29-01-26)

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

 

